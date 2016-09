Suur galerii: Lääne Elu moepolitsei väisas Nostalgiapäevi

Lemmi Kann

Lääne Elu moepolitsei käis Nostalgiapäevadel patrullimas. Eriliselt teravdatud tähelepanu all olid aksessuaarid, sest nagu me teame, piisab ühest tilgast tõrvast, et rikkuda terve tünn mett.

Kuigi jäi silma ka kodanikke, kelle puhul võis märgata vähest entusiasmi, rõõmustas pilt silma ja pakkus ka ülimeeldivaid üllatusi.

Lääne Elu tunnustab silmapaistvate soorituste eest!

Siinkohal väike valik Lääne Elu moepolitsei radarisse sattunud kodanikest.

Fotod: Lemmi Kann