Müüriääre kohviku omanik: paremail päevadel oli kassa 6000 eurot

Kristjan Kosk

Müüriääre kohvik üheks müügihitiks on maitsvad koogid. Foto: Arvo Tarmula

September on käes ja suvehooaeg lõppenud. Kohvikupidajad löövad arve kokku ja murravad pead, kuidas talveaeg üle elada.

Marget Vatku, tänavu kümneaastaseks saanud Müüriääre kohviku omanik ütles, et äri õitseb aastaajast hoolimata. „Suvel külastavad meid peamiselt turistid, talvel aga kohalikud,” selgitas Vatku. Eriti kiire aeg on kohvikuperel suurürituste ajal, mil päevakassa ulatub 6000 euroni. Juuli käive oli 112 000 eurot. „Sellist käivet suudavad näidata üksikud Tallinna tipprestoranid,” täpsustas Vatku.

Suviti pakub Müüriääre kohvik tööd kuni kümnele inimesele. „Köögis on kaks kokka ja abikokk, saalis teenindab kohvikulisi kuus töölist,” ütles Vatku.

Ta lisas, et kohviku personal on koos hästi töötanud ja ooteajad ei ole veninud pikemaks kui kolmveerand tundi. Vatku ütles, et kuigi käive on mullusega võrreldes kasvanud, ei kajastu see kasumis. „Tööjõumaksud ja tooraine ostuhind on kerkinud,” selgitas ta.

Omanik toonitas, et kõik nende töötajad on tööl ametlikult ja ümbrikupalka ei saa neist keegi.

Ebaausad konkurendid

Konkreetseid näiteid, et mõni konkurent oleks vastupidi käitunud, ei olnud Vatku nõus tooma. Küll aga lisas ta, et kui vaadata teiste ettevõtete majandusaasta aruannate tööjõumaksude ridu ja võrrelda seda sellega, et kohvikud on rahvast täis, ei klapi see kohe mitte. Mullu juuli lõpus tegi maksu- ja tolliameti Haapsalu söögikohtades pistelise kontrolli, aga ei tuvastanud ühtegi töötajate registrisse kandmata töölist.

Vatku lisas, et peale kohviku läks hooaeg hästi ka pagariäril. „Kuu käive oli keskmiselt 20 000 eurot,” ütles Vatku.

Töökoda pakub tööd kahele kondiitrile ja kahele pagarile. Pagaritoodete hinda iseloomustavad kliendid erinevalt. „Kohalik ütleb, et oi, kui kallis, tallinlane leiab, et oi, kui odav,” ütles ta.

Sellest hoolimata ei saa hinda kergitada, sest siis hakkaks see kohalikule kliendile üle jõu käima.

Tagasilöök tabas Vatkude pereäri aga endise Saue õllebaari ruumide kasutuselevõtuga. Vatku selgitas, et kooskõlastus päästeametiga venis ja ehitusluba ei antud. Saue õlleka ruumid loodab Vatku kasutele võtta pagariäri laiendusena. Teisele korrusele tuleb kolm külaliskorterit. Hooajal loodab omanik öö eest küsida 60–80 eurot, talvel poole vähem. „Hea asukoht määrab hinna,” möönis ta.

Promenaadi kohvikud kinni

Vatkude lähinaabritest jätkavad talveajal klientide teenindamist Kärme Küülik, Talumehe kõrts, Dietrich ning vinoteek Mulliga ja Mullita. Hermani bistroo jääb avatuks vaid nädalavahetustel.

Haapsalu promenaadil tegutsev kuursaal sulges aga esmaspäevast tavaklientidele uksed.

Kuursaali perenaine Margit Välja ütles, et septembriks on veel mõned broneeringud. Uuesti loodab Välja uksed avada tuleva aasta mais. Talvel ei toimu kuursaalis midagi, sest hoones pole kütet ja maja on külm.

Välja rääkis, et tänavune hooaeg oli mullusest edukam. „Tibusid pole veel kokku loetud, kuid paistab, et oleme kasumis,” ütles Välja. Ta selgitas, et tänavu oli palgatud personal, kes sai oma ülesannetega mullusega võrreldes paremini hakkama.

Kliendid eeldavad Välja sõnul kuursaalilt head kultuuriprogrammi ja rikkalikku koogivalikut. „Eks ta selline korraks istumise ja magusa koogi nautimise koht ole,” ütles Välja.

Seda, kas uuel aastal võiks kuursaalis mõni suurem muudatus aset leida, ei osanud Välja veel öelda.

Merevaatega kohvikuist on nii nagu kuursaalgi talvepuhkusele läinud ka Wiigi ja Hugo kohvik. Keha saab kinnitada ja samal ajal merevaadet nautida nüüd ainult Promenaadi hotelli restoranis. Karja tänaval on uksed lukku löönud Hiina restoran Pagood, kohvik Aed, Haapsalu Raamatu asemele loodud kohvik Ingver ja kohvik Micio.

Tänavu kevadel 20. sünnipäeva tähistanud Rondo kohvik pani aga uksed sootuks kinni ja jätkab tegutsemist külalistemajana.