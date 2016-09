Linnamäel peetakse täna suvelõpulaata

Toimetas Lemmi Kann

Linnamäe turuplatsi esimesel laada ajal möödunud aastal rõõmustas osalejaid ilus sügisilm. Foto: erakogu

Täna toimub Linnamäe laadaplatsil traditsiooniline suvelõpulaat.

Laada korraldaja Lauri Lilleoks ütles, et oma kaupa on müümas mitmed käsitöölised – saab villaseid sokke ja kindaid, tikandeid ja muud. Tulla on lubanud kohalik veisekasvataja Kruundi talu oma lihatoodetega ning puu- ja köögiviljamüüjad. Saab maitsta kohaliku kohviku Sõbranna Juures küpsetisi. Talveks saab varuda mett, maitseelamusi pakub Kirimäe ürdiaed.

"Hea mereilma korral on Halukaluri poolt pakkuda värsket ja suitsukala," lubas Lilleoks mõned päevad tagasi. Kuna ilm ongi ilus, võib eeldada, et kalad on kohal. Kas on, saab teada, kui kohale minna.

Uudistajad ja ostjad on Linnamäele oodatud kella 10st.

Laadameeleolu hoiab üleval kohalik ansambel Lahus.