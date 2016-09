Lillemüüja: Punaseid nelke? Otsas!

Lemmi Kann

Lillepoe müüjad Klaarika Lints ja Erika Kleeman. Foto: Markus Sein

Täna keskpäevaks oli Flamingo lillepood Nostalgiapäevade puhul punastest nelkidest tühjaks ostetud.

Juba tund aega enne Nostalgiapäevade tippsündmust, vanasõidukite paraadi promeneerisid Haapsalu peatänaval rõõmsad, sündmusele vastavalt riietatud rahvahulgad, käes nelgiõied.

"Punaseid nelke? Ammu otsas!" teatas Flamingo lillepoe müüja Erika Kleeman. "Aga teisi värve veel on!"

Poe omanik Aap Uspenski ütles, et võttis küll Nostalgiapäevade puhul suurema koguse nelke, aga seekord said punased eriti vara otsa, ja ega teisigi enam palju järel ole. "Tundub, et võtsin liiga vähe," muigas Uspenski.

Punased ja ka muud värvi nelgid on ka lillepoe igapäevases sortimendis.

"Vahepeal tõesti keegi nelke ei tahtnud. Kui pakkusid, siis vaadati imelikult ja rehmati käega. Aga nüüd on nelgid jälle popiks muutunud, ja eriti just noorte seas," rääkis Kleeman. Samuti on aretatud palju uusi sorte, mis tähendab, et valik on tõeliselt kirev ja huvitav.

Järgmise aasta Nostalgiapäevadeks on Flamingo lillepoel piduliste jaoks plaanis aga üks üllatus.

"Tegelikult tahtsime selle üllatuse juba sel aastal teha, aga ei jõudnud valmis. Eks siis järgmisel aastal teeme ära!" lubas Kleeman.