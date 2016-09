Eesti Loomakaitse Selts palub loomade ajutisel majutamisel inimeste abi

Toimetas Lemmi Kann

Igal sügisel hüljatakse Eestis hulgaliselt lemmikloomi, kes vajavad enn päriskodu leidmist hoiukodu. Pildil on Vilkla varjupaiga noored kiisud, kes ootavad oma inimest. Foto: Arvo Tarmula

Eesti Loomakaitse Selts näeb sügise saabudes vaeva hüljatud ja abivajavate kasside ning koerte ajutise majutamisega kuni neile on vajalikud veterinaarsed protseduurid tehtud ja uus kodu leitud.

Mitmed loomasõbrad pakuvad erinevatele loomakaitseorganisatsioonidele vabatahtlikult oma kodu hüljatud ja abivajavate lemmikloomade ajutiseks majutamiseks – selliseid kodusid nimetatakse loomakaitsjate seas hoiukodudeks. Kui aga hättasattunud loomade arv ületab hoiukodude arvu, ei ole loomakaitsjatel võimalik loomi kuskile majutada ja nii jäävadki mitmed abivajavad tänavatele, ilma arstiabita ning uue kodu leidmise lootuseta.

„Saades teate hüljatud kassist või koerast, otsime abi eelkõige kohalikult omavalitsuselt ja nende lepingujärgselt varjupaigalt. Väga palju hüljatakse loomi aga just Harjumaa väiksemates linnades ja valdades ning antud piirkonnas tegutsevat varjupaika kaasates ootaks kasse kindel surm,“ ütleb Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll ja lisab, et kahjuks ei mõista mitmed kohalikud omavalitsused oma kohustust hüljatud lemmikloomade probleemiga tegelemisel.

"Meil on valida, kas jätame looma abita või organiseerime talle ise hoiukodu, vajaliku arstiabi, söögi ja muu vajamineva uue kodu otsinguteni välja," märkis ta.

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige ja hoiukodu pakkuja Oleg Zhemchugov nentis, et abivajavaid loomi on kahjuks liiga palju. "Ühel hoiukodul pole muidugi võimalik kõiki aidata, kuid ükshaaval on see võimalik. Iga hoiukodu loom on jätnud erilise kogemuse ja sooja jälje, olgu see siis kutsika pissiloik või eaka koera tänulik pilk.“

Eesti Loomakaitse Selts palub loomasõbralike inimeste abi lemmikloomadele ajutise majutamise pakkumisel. Hoiukoduks olemine annab hea võimaluse tutvuda loomapidamisega lähemalt, eriti kui on mõte võtta endale tulevikus lemmikloom. Hoiukodus oleva looma arstiarvete tasumisel, toitmisel ja transportimisel saab aidata selts. Koerte ja kasside kõrval vajavad tihti majutust ka linnud, närilised jt eksootilised loomad.