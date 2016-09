Alliklepa kiisud jõudsid Martnasse

Lemmi Kann

Eesti Loomakaitse liit leidis vabatahtlike abiga Alliklepa kassikoloonia kiisudele ajutise peavarju Martna vallas.

Suvel Harjumaalt, Padise vallas, Alliklepa külast kunagise pioneerilaagri territooriumilt leitud Eesti ajaloo suurima kassikoloonia 27 elanikku asustati hiljuti Martna valda, kus nende elamiseks sai ühe vastutuleliku eraisiku tühjalt seisnud kuur.

Eestimaa loomakaitse liidu Lääne-Eesti piirkonna juhi Kaija Paalbergi ja vabatahtliku Cim Aaje eestvedamisel käib praegu kuuri soojustamine, sest suure tõenäosusega kõik kiisud enne külmade tulekut endale kodu ei leia. Soome vabatahtlike vahendusel saadi katuse parandamiseks tõrvapappi, kiisudele suur ports sööki ja muud vajalikku.

Loomakaitse liidu juht Heiki Valner selgitas, et seni olid Alliklepa kiisud Varjupaikade MTÜ kostilised – Tallinnas, Viljandis ja Rakveres. „Aga sügis on käes, kassid jäävad järjest kodutuks ja varjupaigad peavad eelkõige teenindama ikkagi omavalitsusi ja enda lepingulisi kohustusi täitma. Me oleme väga tänulikud, et nad hoidsid Alliklepa kasse enda juures nii kaua kui nad said – väga kõva sõna, et nad meile appi tulid!“ kiitis loomakaitse liidu juht.

Kõik kassid on praeguseks küll steriliseeritud, kuid ravi läbi veel pole ja see käib edasi vastavat litsentsi omava Aaje käe all. Lisaks sellistes tingimustel elanud kassidele iseloomulikele ülemiste hingamisteede haigustele ja tatistele ninadele avastati näiteks ühel kiisul kõrvast kasvaja, mis nüüdseks on eemaldatud.

Need kassid, kes on terved, on juba mõnda aega hoiukodudes või siis ka päriskodudes. Paalberg ütles, et täiskasvanud kassid leidnud kodu Soomes. „Eestis tahetakse pigem kassipoegi,“ märkis Paalberg. „Nüüd ootame, et Martnas olevad kassipojad piisavalt terveks saaksid, et saaks nad ära vaktsineerida ja nad saaksid samuti hoiukodudesse minna.“

Paalberg lisas, et talveks ei saa kiisud kindlasti Martnasse jääda, seega otsib varsti 27 erinevas vanuses kassi endal kas hoiu- või päriskodu.