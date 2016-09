Siim Kallas: valjameestekogus ootab meid ees tõsine vastasseis

Siim Kallasel on valijameestekogus üks vastane rohkem – koduerakonnast. Foto: arhiiv

Siim Kallas ütles Delfile Marina Kaljuranna otsuse kohta kandideerida presidendiks, et valijameestekogus ootab ees tõsine vastasseis, kuid tänane otsus tema plaane ei muuda.

„Ma arvan, et mõnes mõttes on presidendivalimised jõudnud sinna, kuhu nad loogiliselt jõudma pididki. Mina, Marina Kaljurand ja kõik teised kandidaadid konkureerime valijameestekogus 24. septembril," ütles Siim Kallas Marina Kaljuranna tänase otsuse kohta loobuda välisministri kohast ning kandideerida presidendiks valimiskogus.

"Viimase nädala jooksul, pärast Reformierakonna juhatuse enamuse otsust mind valimiskogus mitte toetada, olen sügavalt mõelnud, mida ja kuidas edasi. Milline oleks see tee, mis ei viiks mind vastuollu minu isiklike põhimõtetega. Mul ei ole kombeks valida kergemat teed. Ma ei karda vastutust ega pole selle eest kunagi põgenenud. Kuigi raskeid hetki on olnud," kirjutas Kaljurand oma pöördumises, mis jõudis avalikkuse ette pärast meediasse lekkinud teadet, et Kaljurand otsustas välisministri kohast loobuda ja kandideerida presidendiks.

"Sellisel ajal peab Eesti riigipeaks olema inimene, kes ei page probleemide eest. Riigipea peab seisma Eesti rahvuslike huvide eest, ja ka teadma, kuidas ning kellega koos seda teha. Sõprade ja liitlastega koos oleme tugevad, üksi ja määramatusest tuge otsides osutuma nõrkadeks," seisab Kaljuranna avalikus kirjas.