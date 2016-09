Rõivase hinnangul on sobivaid presidendikandidaate mitu

Toimetas Lemmi Kann

Taavi Rõivas. Foto: Arvo Tarmula

Peaminister Taavi Rõivase hinnangul on presidendikandidaatide hulgas mitu sellesse ametisse sobivat inimest ning see, mis erakond presidendikandidaadi esitab, on teisejärguline küsimus.

"Ma ütlen ausalt, et nende kandidaatide hulgas, kes praegu välja on käidud valimiskogusse, on päris mitu, kelle puhul ma oleksin väga rahulik, kui nad lähevad välismaale Eestit esindama," ütles Rõivas reedel pressikonverentsil.

"Presidenti ei valita mitte Reformierakonnale, vaid tervele Eestile. Meist igaühe huvides on, et president oleks võimalikult hea, et ta esindaks Eestit võimalikult hästi. Ja see, mis parteist ta tuleb, on, ma väga loodan, enamike jaoks teisejärguline küsimus," rääkis Rõivas.

Peaministri hinnangul on kandidaatide hulgas siiski ka neid, kelle presidendiks saamist ta ei sooviks. "On ka neid, kelle puhul nii kodaniku kui peaministrina ma hoiaks piip ja prillid sel hetkel, kui ma tean, et mõni oluline kohtumine selle kandidaadiga on toimunud, kui sellest kandidaadist on president saanud," ütles peaminister.

Rõivas kutsus presidendivalimiste kampaanias keskenduma sisulisele debatile ja kandidaatide tundmaõppimisele. "Natukenegi võiks nüüd poliittehnoloogia kõrval pöörata tähelepanu ka sellele, milline nendest kandidaatidest päriselt presideniks sobib. Ma väga loodan, et me näeme selle lähema kahe nädala jooksul sisulisi debatte, et välispoliitikas küsitakse veel sisulisemaid küsimusi, kui see, et kes on parajasti konkurentsivolinik. Tegelikult me kõik kodanikena tahame teada, kes need inimesed on," tõdes peaminister.

"Nii, et mõtleme selle peale, et lisaks poliitilistele põnevustele on ka suur pilt – kellest saab Eesti president. See on päriselt," lõpetas peaminister Rõivas.