Postimees: Kaljurand loobub välisministri kohast ja kandideerib presidendiks (1)

Toimetas Lemmi Kann

Marina Kaljurand. Foto: arhiiv

Postimehe andmetel teatas välisminister Marina Kaljurand peaminister Taavi Rõivasele, et loobub ministrikohast ja kandideerib presidendiks.

Eelmisel teisipäeval pärast riigikogu hääletusvoore otsustas Reformierakonna juhatus pikaleveninud koosolekul, et toetab 24. kogunevas valimiskogus presidendikandidaadina Siim Kallast. Rõivase sõnul ei olnud tegu populaarsushääletusega.

Järgmisel päeval kohtus Rõivas Stenbocki majas ka Kaljurannaga. Kuigi tema sõnul Kaljuranna võimalikust kandideerimisest juttu ei olnud, ütles ta, et Reformierakonna toetuseta on kandideerimist raske ette kujutada.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo kinnitas uudist.

"Marina Kaljurand teavitas mind oma otsusest presidendiks kandideerida täna [reede] varahommikul. Kuigi võib eeldada, et mitme sarnase maailmavaatega kandidaadi korral vähenevad mõlema võimalused, on presidendiks kandideerimine Kaljuranna isiklik otsus ning põhiseaduslik õigus," ütles peaminister Taavi Rõivas valitsuse pressiesindaja vahendusel.

"Reformierakond toetab valimiskogus Siim Kallase kandidatuuri, aga on selge, et valituks osutumiseks peab Kallas saama toetust ka teistelt erakondadelt. Me ei vali presidenti mitte Reformierakonnale vaid Eesti Vabariigile ning lõpptulemus sõltub lisaks erakondade otsustele paljuski ka valijameeste isiklikest eelistustest," sõnas Rõivas.

"Marina Kaljurand avaldas soovi seoses kandideerimisega lahkuda välisministri ametist, kuid mina seda vajalikuks ei pea ja palusin tal rahulikult järele mõelda. Vajadus südamega tööd tegeva välisministri järele ei kao kuhugi ka peale 24. septembrit," sõnas peaminister.