Pool sajandit vana linttraktor avab nostalgiapäevad

Kaie Ilves

Tarmo Engmani linttraktor sai nostalgiapäevadeks värske kuue. ARVO TARMULA

Täna õhtul kell üheksa algavad Haapsalus SEE teatri õue peal ehk tootmiskoondises Vikero lintmakimuusika saatel taas Haapsalu nostalgiapäevad – seekord juba 12. korda.

Nostalgiapäevade korraldaja Roman (Rommi) Sultangirejevi sõnul on endisaegsete sõidukite paraadi ja väljanäitusega tuntust kogunud nostalgiapäevade tänavune täht 1971. aastal toodetud DT 75 M tüüpi linttraktor. „Sõidab, teeb hirmsat häält ja kopp on ka. Kaks mootorit ja roomikutega nagu tank,” kirjeldas Sultangirejev.

Näha saab linttraktorit homsest See teatri õuel. Kell üheksa õhtul pannakse Sultangirejevi sõnul iludusele ka hääled sisse ja paar meetrit teeb masin sõitugi. Teist korda käivitatakse traktor pühapäeva keskpäeval nostalgiapäevade lõpetamisel.

Kohapeale tuuakse traktor treileriga, sest linnatänavail sellega sõita ei tohi – lõhub ära. Linttraktori omanik on vanatehnikahuviline haapsallane Tarmo Engman, kes on nostalgiapäevadest osa võtnud igal aastal. „Kohapealne vanatehnikaüritus, kuskile kaugele hakata sõitma on keerulisem,” ütles Engman.

Engmani GAZ 51 tüüpi veoauto on igal aastal juhtinud vanasõidukite paraadi ja juhib ka tänavu. Engmanil on alles ka tema päris esimene auto – GAZ 21 tüüpi Volga, mille lubas Engman samuti sõidukorda teha ning sellega ühel heal aastal nostalgiapäevade paraadile ja väljanäitusele tulla. „Ühte-teist on mul veel varuks. Saab üllatada,” ütles Engman.

Linttraktor on Engmani valduses kuskil sajandivahetusest, enamu ajast seisab masin jõude, aeg-ajalt aga teeb Engman sellega tööd. „Kevadel sai maakodus mõned kivid ära lükatud ja kändusid kangutatud,” ütles Engman. Enne nostalgiapäevi värvis ta traktori üle. Masin võib olla üsna haruldane, sest Engmani sõnul on enamik selletaolisi läinud vanarauaks.

Roman Sultangirejevi sõnul ongi nostalgiapäevade kese ja kõige ägedam ettevõtmine just vanasõidukite paraad ja väljanäitus. „Paraadi ja väljanäituse ümber asi keerlebki,” ütles Sultangirejev. Midagi imelikku selles ei ole, sest just vanatehnikahuvilise Jaan Kelneriga 12 aastat tagasi pärast Valge Daami päevi hernesuppi süües ja juttu ajades tuli Sultangirejevil idee nostalgiapäevi korraldada. „Mõtlesime välja ja kahe nädalaga tegime asja ära,” meenutab Sultangirejev.

Nostalgiapäevadel on Sultangirejevi sõnul nüüd oma kindlad osalejad, kes ootavad seda aega kannatamatult ja tulevad igal aastal. „Me ei propageeri nõukaaega. Poliitikast ja punalippudest on asi väga kaugel, aga me oleme sellest ajast tulnud,” ütles Sultangirejev.

Seda, kui palju sõidukeid võiks laupäeva keskpäeval Mulla tänavalt ja Lihula maanteelt Haapsalu lossiparki startivale paraadile tulla, ei osanud Sultangirejev eile veel öelda. „Seda on võimatu ennustada. Kunagi ei tea ette,” nentis Sultangirejev. Viimastel päevadel on telefon igatahes olnud tulla tahtjate kõnedest kogu aeg punane. Mõnevõrra võib sõidukite (sapakate) hulka kahandada samal päeva Lõuna-Eestis peetav sapakate kokkutulek.

Paraad hakkab liikuma Mulla tänavalt laupäeval kell üks. Pärast seda saab vanasõidukeid uudistada väljanäitusel lossipargis. Peale vanatehnika pakuvad nostalgiapäevad ka hulga muud huvitavat – muusikat ja laadamelu, nostalgiadiskot, näitemängu jm.

Nostalgiapäevad

Reede, 9. september

21 nostalgiapäevade avamine SEE teatri õues

Laupäev, 10. september

12 Mulla tn ja Lihula mnt – kogunemine paraadiks.

13 paraad peatänavalt piiskopilinnusesse.

Piiskopilinnuses laat ja moedemonstratsioon

Pühapäev, 11. september

12 nostalgiapäevade lõpetamine SEE teatri õues