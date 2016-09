Nostalgiapäevad on avatud. Lisatud kolhoosi esimehe kõne

Lemmi Kann

Täna õhtul avati SEE teatri territooriumil pidulikult järjekordsed Nostaligapäevad.

Pidustustele oli kokku tulnud suur grupp seltsimehi, kõik olid rõõmsad, jagati punaseid nelke.

Miilitsa esindaja ütles enne avatseremooniat Lääne Elu ajakirjanikule, et organitel on asi kontrolli all. "Kõik on kinni makstud!" kinnitas ta.

Nostalgiapäevade pidulikuks lindilõikamiseks pidas kõne kolhoosi esimees.

Lääne Elu avaldab kõne täies mahus ja muutmata kujul.

Seltsimehed töölised, kolhoosnikud, haritlased ja intelligentsi esindajad!

Juba aastast 2005 on edumeelsem osa meie suure kodumaa elanikkonnast tähistanud võidukalt lõppevat Nostalgia-aastat ja seadnud plaane uueks, veelgi eesrindlikumaks ja viljakamaks töö- ja loomeperioodiks. Täna võime teatava rahuloluga tunnistada, et kohe on algamas kolmanda viisaastaku pingeline, teine aasta.

Samas tuleb tunnistada, et meie seas on veel lubamatult palju poliitilisi amööbe, kes Nostalgiapäevade väärikat tähistamist tõsiselt ei võta ning hoiduvad sellest pahatahtlikult kõrvale.

Seltsimehed! Juba täna on kogunenud siia eesrindlased, kelle järgi julgelt samme seada! Kasutagem võimalust lükata nurka alasi, lüüa seina sirp ja heita käest vasar! Lõigakem läbi lint, heisakem julgelt lipud ja asugem täiel rinnal pidutsema!

Meeleolukat nostalgitsemist soovib ka Lääne Elu!

Fotod: Markus Sein