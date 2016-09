Martin Helme: Kaljuranna kandideerimine võib Mart Helmele kasulik olla (2)

BNS

Marina Kaljuranna kandideerimine võtab ära hääli Siim Kallaselt ja Allar Jõksilt ning tõstab Mart Helme šansse, kommenteerib asjade seisu Martin Helme. Foto: arhiiv

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Martin Helme sõnul võib Marina Kaljuranna presidendiks kandideerimise otsus parandada samuti presidendiks sooviva EKRE esimehe Mart Helme võiduvõimalusi valimiskogus.

"Eelkõige sööb ta [Kaljuranna kandideerimine muidugi ära Siim Kallase hääli, aga küllap võtab ka mingi osa sood, mis tähendab, et kahjustab ka [Allar] Jõksi šansse," kirjutas Martin Helme reedel Facebookis. "Meid see väga ei kõiguta, pigem teeb ta Mardi võimalused paremaks, sest ajab hääli veelgi rohkem lõhki ja toob teise vooru saamise läve allapoole."

Helme märkis, et Kaljurand "astus lausa ministri kohalt tagasi, et võimendada oma märtri mainet ja kasvatada kaastunde kapitali".

"Ma muidugi näen praegu selgelt, kuidas toimub infooperatsioon ehk katse kloppide üles (meedia)hüsteeria, mille laineharjal tahetaksegi olematu poliitkogemuse tõttu lihtsasti suunatav mitte-eestlane presidendiks upitada," kirjutas Helme.

"Ilmselt on paljudel juba meelest läinud, kuidas neid osavalt manipuleeriti Ilvest presidendiks laulma. Alles pärast saadi aru, millise reha otsa oli astutud. Nüüd tahetakse inimesed sama reha peale panna astuma."

Helme sõnul peab "see hüsteeria või maania peab aitama varjata asjaolu, et Kaljurand on Reformierakonna ühe tiiva käepikendus". "Hüsteeria on vajalik, et ratsionaalne loogika – ütled Marina, mõtled Autorollo ja härra Nilsson – ei pääseks kõlama," sõnas EKRE asejuht. "Ja teiseks on see vajalik, et üles ei tuleks küsimust tema õigusjärgsest kodakondsusest. Meile teadaolevalt sai ta kas 1991. aasta lõpus või 1992. aasta alguses kodakondsuse mitte õigusjärgsuse alusel vaid valitsuse eriotsusega. Väga sobivalt on valitsuse selle perioodi arhiiv pandud praegu kolima ja toimikuid ei ole võimalik leida. Seadus ütleb, et kandidaat peab esitama tõestuse oma õiguse kohta kandideerida. Seega on see Kaljuranna kohustus esitada dokumentaalne tõestus mitte oma kodakondsuse kohta, vaid oma kodakondsuse õigusjärgsuse kohta."

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison aga kommenteeris Kaljuranna kandideerimist sõnadega: "Aitäh, Marina, aitäh! Tänu Sinu südikusele ja meelekindlusele suurenes hüppeliselt tõenäosus, et uus president ei tule Reformierakonnast. Mis seal salata, tänu sellele tõusid kohe ka šansid, et Eesti saaks ühe parima võimalikest – rahvuskonservatiivist presidendi."