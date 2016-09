Marina Kaljurand nimetas end eesti- ja venekeelse kogukonna ühendajaks

BNS

Foto: arhiiv

Reedel presidendiks kandideerimisest teatanud Marina Kaljuranna hinnangul on ta juba praegu eesti- ja venekeelse kogukonna ühendaja.

"Ma olen [kogukondade] ühendaja juba täna," ütles Kaljurand, vastates küsimusele, kuidas ta presidendiks valituks osutumise korral hakkab tegelema eesti- ja venekeelsete kogukondade ühendamisega.

Kaljurand ütles, et ta on käinud vähemalt korra aastas Ida-Virumaal ning kohtunud sealsete elanikega.

"Mis on minu pluss? Mina saan nende inimestega suhelda nende emakeeles, nagu teiega eesti keeles ja inglise keelega inimestega inglise keeles," ütles Kaljurand. "Olen juba praegu kuulnud, et paljude jaoks olengi ma enda inimene. Nad on minult küsinud, et kas tõesti eesti keele ära õppides ongi võimalik saada välisministriks ja ma olen vastanud, et jah, see ongi nii."