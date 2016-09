Läänemaa karusloomakasvataja korraldab riigikogus arutelu, kasvanduste vastaseid kutsutud pole

Riina Tobias

Noarootsi Suur-Nõmmkülla asutatud Nuckö sinirebasefarmi toodi esimesed asukad aasta tagasi. Varsti langetab riik otsuse kogu karusloomakasvatuse tuleviku kohta Eestis. Foto: Arvo Tarmula

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 13. septembril rahvusvahelise seminari „Karusloomakasvatuse olukord ja perspektiivid Eestis ja Balti regioonis“. Karusloomakasvatajate Aretusühingu juhatuse liikme Leander Pragi teatel käsitletakse seminaril karusloomade kasvatuse teemasid meil ja lähiriikides kasvatajate silme läbi.

„Kindlasti diskuteerime tulise arutelu üle, mis toimub riigikogus karusloomade keelustamise teemal,“ edastas Pragi, kes on Noarootsis Suur-Nõmmkülas asuva Nuckö sinirebasefarmi üks omanikest.

Pragi sõnul ei ole seminarile kutsutud vastaspoole esindajaid ehk karusloomakasvatuse keelustamise pooldajaid. „Seminari teemaks on karusloomakasvatuse arenguvõimalused ja perspektiivid, vastapoole perspektiiv ei ole aga perspektiiv,“ ütles Pragi. Tema sõnul jääb vastasseis igavesti kestma: ühed, kes on nõus loomi ohverdama, ja teised, kes ei ole.

Seminaril esineb ka riigikogu maaelukomisjoni esimees Ivari Padar (SDE), Pragi sõnul on riigikogu konverentsisaalis peetavale seminarile kokku kutsutud võimalikult paljud maaelukomisjoni liikmed. Padar on lubanud, et komisjon langetab septembris otsuse karusloomakasvatuse tuleviku üle Eestis.

Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing andis 25. juulil Padarile üle petitsiooni, millega karusloomakasvatajad nõuavad kasvatuste keelustamise protsessi lõpemist. Petitsioonile kirjutasid alla kõigi põllumajandusorganisatsioonide esindajad, kes leiavad, et riigilt on vaja kindlat signaali karusloomakasvatuse edendamiseks. Padar ütles juulis pärast petitsiooni kättesaamist, et maaelukomisjon teeb otsuse, kas algatada karusloomakasvatusi keelav eelnõu või mitte, võimalikult kiiresti.

Maaelukomisjoni menetluses on ka üle 10 000 inimese allkirjaga pöördumine, millega nood taotlevad Eestis karusloomakasvanduste keelustamist kümne aasta jooksul. "Meil on nüüd petitsioon petitsiooni vastu. Aga luban, et teeme sügisel kiiresti omad otsused ära – kas ühele või teisele poole, see sõltub maaelukomisjoini meelsusest," ütles Padar juulis. "Oleme ära kuulanud karusloomakasvatuste vastaste seisukohad, oleme läbi lugenud maaülikoolis koostatud karusloomakasvatuste teemalise uuringu. Ja nüüd tullakse kasvatajate omapoolse petitsiooniga. Me oleme maaelukomisjonis kokku leppinud, et septembris teeme lõpliku otsuse. Otsuse sisu on üks – kas me algatame eelnõu karusloomakasvatused keelustada või me ei algata seda."

Loomade eestkosteorganisatsioon Loomus peab maaülikooli koostatud karusloomakasvatuse mõjuanalüüsi erapoolikuks, sest maaülikoolis õpetatakse karusloomakasvatust ja uuringu koostajate seas oli ka karusloomakasvatajate aretusühingu juhatuse liige.

Peale Padari otsustavad karusloomakasvatuste saatuse veel maaelukomisjoni kuuluvad sotsiaaldemokraat Tanel Talve, keskerakondlased Siret Kotka, Heimar Lenk ja Martin Repinski, reformierakondlased Igor Gräzin ja Terje Trei, Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Einar Vallbaum, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Arno Sild ja Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik.