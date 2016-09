Karilaid näeks Keskerakonna esimehe ja peaministrina Ratast

BNS

Jaanus Karilaid. ARVO TARMULA

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ETV saates "Kahekõne", et kuigi Edgar Savisaart ei ole mõtet veel poliitiliselt maha matta, näeks ta erakonna eesotsas ja ka Eesti peaministrina Jüri Ratast.

"Edgar Savisaare eest seisan ma täna ja ka homme. Edgar Savisaar on inimene, kes on kahtlemata palju teinud. Ta on olnud meie üks esimesi peaministreid, ta on olnud linnapea ja on teinud poliitikat, mis eristub tänasest võimuliidu parempoolsest poliitikast. Edgar Savisaart ei ole kunagi mõttes poliitiliselt maha matta. Ma olen rääkinud hoopis muudest asjadest, et me peaksime erakonnas vastu võtma põhikirja, oma juhtimist paremaks muutma. Ja ma olen ärgitanud noori inimesi kandideerima erakonna esimehe kohale, ma olen nimetanud, et see võiks olla Jüri Ratas, aga see ei tähenda, et ma oleksin praegu kuidagi Edgar Savisaart praegu kiusamas," rääkis Karilaid saates.

Saatejuht Indrek Treufeldt viitas, et Jüri Ratas on öelnud, et ta ei taha mingisugust erakorralist kongressi ja uuesti erakonna esimeheks kandideerida. "Ma alles eile ja täna hommikul temaga rääkisin. Minu sõnadel on kate," vastas Karilaid.

Treufeldt meenutas ka Keskerakonna eelmist kongressi, kus Karilaid viimasel hetkel otsustas siseopositsioonist Edgar Savisaart toetama asuda. Toona kandideeris erakonna esimeheks Kadri Simson.

"Sel hetkel oli palju inimlikke põhjuseid. Edgar Savisaar oli tulnud välja koomast, väga raskest haigusest. Need kahtlustused, mis talle peale pandi ei olnud veel rullunud sellesse faasi, kuhu nad täna on jõudnud välja. Ma arvasingi sel hetkel, et pidigi kaitsma Savisaart. Ja Savisaarega tegime ka väga head koostööd selle esimese viie kuu jooksul," selgitas Karilaid.

Küsimusele, kui Karilaid oleks teadnud aastal 2015 neid asjaolusid, mida ta teab praegu erakonna juhtimise kohta, kas ta oleks siis käitunud teistmoodi vastas ta, et ta ei olnud tol hetkel veel Jüri Ratasega nii põhjalikult asjadest rääkinud.

"Juhul, kui ma oleks tõesti Jüri Ratasega nii põhjalikult vestelnud, nagu ma olen seda viimasel ajal teinud, siis võib-olla oleks Ratast juba tänaseks Keskerakonna esimees, aga selliseid üksikuid aspekte on täna eraldi väga raske hinnata," sõnas ta.

Karilaid rõhutas, et ta ei ole Savisaare vastane ja ei ole pooli vahetanud, vaid ta on ühtse Keskerakonna poolt.

"Suure tõenäosusega Keskerakond läheb varsti valitsusse. Kui me tahame minna riigikassat juhtima, siis me peame tegema oma koduõue korda ja praegu me pingutame, et teha oma koduõu nii korda, et meie maine ja usaldusväärsus on maksimaalne," leidis Karilaid.

"Mina arvan, et Jüri Ratas on valmis võtma peaministri rolli endale. See on tema jaoks suur eksam ja ma loodan, et ta saab sellega hakkama," lõpetas Karilaid.