Kaks valijameest selgusid liisuheitmisega (1)

Kaie Ilves

Andres Kampmann sai konkurendiga võrdselt kaheksa häält, kulli ja kirja visates aga naeratas õnn talle. Arhiiv.

Täna valis oma esindaja presidenti valima Läänemaa kolm volikogu – Lääne-Nigula, Kullamaa ja Nõva. Kahes neist, Lääne-Nigulas ja Nõval tuli lõpuks liisku heita, sest hääled kahe kandidaadi vahel jagunesid võrdselt.

Lääne-Nigula volikogus esitati kaks valijamehe kandidaati – volikogu esimees Andres Kampmann (parteitu, kandideeris VL Tasakaal nimekirjas) ja aseesimees Andres Liiv (parteitu, kandideeris SDE nimekirjas). Mõlemad said kaheksa häät, nii et lõpuks visati kulli ja kirja. Valituks osutus Kampmann. Liiv ja Kampmann mõlemad ütlesid, et hääletavad Marina Kaljuranna poolt.

Liisku tõmmati ka Nõva volikogus, kus võrdselt neli häält said volikogu esimees Peeter Kallas (Reformierakond) ja aseesimees Tarmo Heinleht (EKRE). Õnn naeratas Kallasele, kes näeks presidendina Siim Kallast.

Kullamaad esindab valijameeste kogus volikogu esimees Einar Pärnpuu (parteitu, kandideeris Kodukandi Kullamaa VL nimekirjas). Pärnpuu oli ainus valijamehe kandidaat ja on öelnud, et valiks presidendiks ehk oma kandi mehe Allar Jõksi, kuid mitte ilmtingimata. Jõks on osa lapsepõlve kasvanud Kullamaal ja seal koolis käinud.

Eile valis valijamehe Lihula, kust läheb presidenti valima volikogu esimees Jaak Kastepõld (SDE).

Martna valijamees on volikogu liige Raimond Danilov (EKRE).

Noarootsi valijamees on volikogu liige Vladimir Beloovas (Keskerakond).

Vormsi, Ridala ja Haapsalu valijamehed selguvad järgmisel nädalal.

Läänemaa valijameestest loe lähemalt Lääne Elu homsest paberlehest.