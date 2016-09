Juhtkiri: ainult mitte minu tagahoovis!

Lääne Elu



Buda munk Țhitañāṇo Bhikkhu, kodanikunimega Andrus Kahn, põrkub juba teist korda kohalike vastuseisule, kui soovib vaikses, privaatses, muust maailmakärast eemal asuvas maaliliselt kaunis mereäärses kohas hakata pidama meditatsioonikeskust, kus saaksid inimesed rahulikult iseendaga tegelda. Esimene vastuseis tekkis tal Aegna saare, teine Noarootsis Einbi külas vallale kuuluva pool hektarit suure maatüki pärast Ramsi poolsaare ninas.

Otseseid paralleele nende kahe juhtumi vahele tõmmata ei saa. Küll aga on mõlema juhtumi puhul ühine umbusk: teame neid mittetulundusühinguid! Paraku on selleks ka põhjust olnud. Teiseks eestlastele omane kaitseasend: ainult mitte minu tagahoovis!

Kohalike mure on mõistetav. Kirjas vallavalitsusele loetakse üles põhjusi, miks on Einbi rahvas võõraste suhtes nii tundlik: autodega öösiti ringi kihutavad võõrad, nelja majapidamist rüüstanud vargad, rahvaralli tekitatud kahjustused ja isegi kalamehed, kes tekitavat tolmu. Einbi külavanema allkirja kandva kirja mõte on selge: me ei taha oma külla mitte mingeid suuremaid ettevõtmisi, oleme sellele vastu olnud enne ja oleme ka edaspidi. Kirja lõpetuseks teavitatakse vallavalitsust, et Einbi küla esindab edaspidistes Ramsi poolsaart puudutavais küsimustes advokaat.

Ometi tekitab võõristust, et küla ja vallavalitsuse ehk siis omade vahel on suhtluses nii suur tükk tühja maad. Selle asemel et teha üks telefonikõne vallamajja, nähakse vaeva protestikirja kirjutamisega, kuigi meditatsioonikeskuse ehituse üle pole veel otsustama hakatudki.

Mõistagi lasub vallavolikogul ja vallavalitsusel suur vastutus, kui hakatakse otsustama ühe mereäärse krundi saatust, mida külarahvas omaks peab. Ehk tuleks külarahval vallaga pead kokku panna ja koos mõelda, kuidas see Nõukogude armee siinoleku märke kandev koht korda teha.