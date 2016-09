Haapsalu linn tahab ehitada uue põhikooli Nikolai kooli asemele (3)

Lehte Ilves

Linnavalitsus tahab ehitada uue põhikooli Nikolai kooli asemele, maja kolledži osa see projekt ei puuduta. ARVO TARMULA

Haapsalu linnavalitsus muudab haridusministeeriumi soovitusel oma varasemat plaani ja rajab uue põhikooli Nikolai kooli asemele. Varasema kava kohaselt tahtis linnavalitsus põhjalikult remontida Kuuse tänava koolimaja.

Nikolai kooli kasuks oli mitu argumenti. Lihula mnt 12 kinnistu paikneb Haapsalu linna staadioni ja spordikompleksi vahetuses läheduses, nii et õpilased ei pea kehalise kasvatuse tundi minekuks sõiduteed ületama. Kuuse tänava koolimajja võimlat ei kavandatud, kehalise kasvatuse tunnid pididi toimuma spoordihoones ja staadionil.

Lihula mnt 12 kasuks räägib ka hea ligipääs, liiklusohutuse poolest saab paremini korraldada liiklemist ja parkimist. Positiivne on, et uue hoone ehituse ajal ei katke õppetöö Haapsalu põhikoolis Kuuse 1, linn ei pea tegema lisakulutusi ajutiste õppepindade rentimiseks/kohandamiseks. Uue koolihoone ehituse ajal on lastele tagatud tavapärane õppetöö rütm.

Uue koolihoone puhul saab ehitada koolimaja, mis arvestab haridusministeeriumi soovitust vähendada veelgi uue koolimaja mahtu. Ministeeriumi hindamiskomisjoni hinnangul peaks koolimaja tulema 1000 ruutmeetri võrra väiksem kui Kuuse tänavale kavandatud maja ehk 7,28 m² õpilase kohta. Linnavalitsus märgib oma pressiteates, et need on väga tähtsad komponendid positiivse rahastusotsuse saamisel.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul saab linn ehitada soovitatud suurusega koolimaja 5 miljoni euroga, see on maksimaalne summa, mis on võimalik riigilt toetuseks saada.

“Sel puhul kindlustab linn probleemideta uue koolihoone ehitamise omafinantseeringu," ütles Sukles.

Haapsalu linnavalitsusel on aega taotluse muutmiseks 23. septembrini. Haridus- ja teadusministeeriumi hindamiskomisjon teeb rahastusotsuse aasta lõpuks.