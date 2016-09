Allar Jõks: Kaljurand võtab Kallase hääled

Andrus Karnau

Allar Jõks. ARVO TARMULA

Presidendikandidaat Allar Jõks ütles, et Marina Kaljurand võtab valimiskogus Siim Kallase hääled.

„Marina Kaljuranna otsus kandideerida on hea demokraatiale, mida rohkem kandidaate, eriti veel kõrge reitinguga kandidaate, seda parem. See on hea otsus ka Reformierakonna sisedemokraatiale,” ütles Jõks.

„Marina Kaljurand on tugev kandidaat, aga kuna Reformierakonnal on nüüd kaks kandidaati, siis see parandab teiste kandidaatide olukorda. Mina keskendun sellele, et oma hääled kokku korjata. Ma arvan, et valimiskogus jõuavad nüüd teise vooru Mailis Reps ja mina. Reformierakonna riigikogu fraktsioon, aga samuti maakonnaorganisatsioonid on lõhki, kes hääletab Siim Kallase, kes Kaljuranna poolt. Kaljurand võtab nii minult kui ka Repsilt hääli, aga kõige rohkem võtab ta hääli Kallaselt,” kommenteeris Jõks.

Marina Kaljurand teatas reede hommikul, et kandideerib valimiskogus presidendiks. Ta lahkus ka välisministri ametist.

