Vabaerakonna noored: pooldame ravikanepi legaliseerimist

BNS

Kanep. Foto: Wikipedia

Vabaerakonna noorteühendus Vabad Noored toetab ravikanepi kättesaadavuse parandamist ning näeb, et Eestis võiks lubada toota kanepit meditsiinilise ekspordi tarbeks, teatas BNS.

Vabad Noored suunasid oma ettepaneku erakonna juhtorganitele arutamiseks ja otsustamiseks. „On aeg murda kompromissitu arusaam, et igasugune kanepiteema arutamine on tabu. Ravikanepit võib kasutada mitmes Euroopa riigis ning praktika ütleb, et valus elavatele patsientidele, näiteks vähihaigetele, võib sellest palju abi olla,” rääkis Vabade Noorte juhatuse esimees Silver Liiv.

„Praegune regulatsioon näeb ette tohutuid bürokraatlikke barjääre, muuhulgas mahuka taotlusega sotsiaalministeeriumi komisjoni poole pöördumist. Ravikanepi saamise kord on selline, et see mõjub keeluna. See pole ei humaanne ega ratsionaalselt põhjendatud lähenemine riigi poolt. Regulatsioon peaks tagama, et kui patsient vajab ja arst nõustub, siis ravikanepit saab kiiresti kätte,” lisas Liiv.

Tema sõnul on ravikanepi tootmine Eestis täiesti keelatud isegi meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel või ekspordiks. „Eesti ettevõtetel on võimalik saada litsentse mitme narkootilise aine tootmiseks ning eksportida neid meditsiiniliseks või teaduslikuks kasutuseks. Näiteks on lubatud toota fentanüüli, mis on kanepist märksa ohtlikum. Ravikanepi tootmise piirang on kantud pimedast hirmust ega arvesta võimaliku kasuga patsientidele ja ettevõtlusele. Loomulikult on sellega seotud ohtusid, kuid piisava kontrolli ning rangete litsentsi andmise tingimustega võib neid oluliselt maandada,” ütles Liiv.