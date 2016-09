Vabade ametikohtade arv ületas teises kvartalis 9000 piiri

Kristjan Kosk

Allikas: statistikaamet

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2016. aasta teises kvartalis ligi 9500 vaba ametikohta, teatas statistikaamet.

Viimati ületas vabade ametikohtade arv 9000 piiri 2008. aastal. Vabade ametikohtade arv suurenes eelmise kvartaliga võrreldes 15 protsenti ja 2015. aasta teise kvartaliga võrreldes 13 protsenti.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2016. aasta teises kvartalis 1,7 protsenti, mis oli 0,2 protsendipunkti suurem kui eelmises kvartalis ja 2015. aasta teises kvartalis.

Kõige kõrgemad vabade ametikohtade määrad olid 3,7 protsenti majutuses ja toitlustuses, 3,5 protsenti haldus- ja abitegevustes ning 3,3 protsenti info ja side tegevusalal, kõige madalamad 0,3 protsenti põllumajanduses, 0,7 protsenti veevarustusega tegelevatel aladel ning 0,8 protsenti ehituses ja kinnisvaraalases tegevuses.

Ametikohtade koguarv ja vabade ametikohtade arv oli jätkuvalt kõige suurem töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubanduses. Võrreldes 2015. aasta teise kvartaliga kasvas vabade ametikohtade arv enim kinnisvaraalases tegevuses, majutuses ja toitlustuses ning elektrienergia tegevusalal. Enim vähenes aastaga vabade ametikohtade arv põllumajanduses, mäetööstuses ja muudes teenindavates tegevustes.

Piirkondlikult asusid vabadest ametikohtadest 70 protsenti Harju maakonnas, seehulgas Tallinnas, järgnesid Tartu maakond 9 protsendi ja Ida-Viru maakond 5 protsendiga. Vabade ametikohtade määr oli jätkuvalt kõige kõrgem ehk 2,1 protsenti Harju maakonnas ning madalaim Viljandi, Hiiu ja Rapla maakondades, kus see jäi alla protsendi.

Vabadest ametikohtadest ligi 7200 ehk 76 protsenti olid erasektoris ning ligi 2300 ehk 24 protsenti avalikus sektoris. Vabade ametikohtade määr oli 2016. aasta teises kvartalis kõrgeim välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates asutustes, kus see oli 2,5 protsenti, ja riigile kuuluvates asutustes, kus see oli 2,1 protsenti. Määr oli madalaim Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates asutustes, kus see oli 1,5 protsenti, ning kohalikes omavalitsustes, kus see oli 1,1 protsenti.