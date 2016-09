Tipptreener Jaanus Levkoi: minu poolt pole muud kui tuld!

Kristjan Kosk

Eesti naiste korvpallikoondise kauaaegse treeneri Jaanus Levkoi elukohaks saab Haapsalu. Foto: Arvo Tarmula

Tosin aastat Eesti naiste korvpallikoondise peatreenerina tegutsenud Jaanus Levkoi (66) alustab koostööd Läänemaa spordikooliga.

Kogu Haapsalu ja Läänemaa korvpallikoolkonnale peaks see olema rõõmustav uudis, sest maakonna korvpall on aastaid olnud varjusurmas. Treenerid Erkki Lass ja Marek Pragi on valdavalt koolipoistest koosnenud võistkonnaga osalenud noorteliigades, kuid sellega on asi piirdunud.

Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi rääkis Lääne Elule, et Läänemaa korvpall vajas kogenud treenerit, kes asuks kohaliku korvpallisüsteemi tippu ja oleks autoriteet nii noortele kui ka täiskasvanuile. Levkoi saab oma kogemusi jagada ka kohalike korvpallitreeneritega. Algatus Levkoi palkamiseks tuli korvpalliliidult.

Kuhi selgitas, et eesmärk on komplekteerida täiskasvanute meeskond, kellega alustatakse mängimist teises liigas. „Meeskond võiks kerkida esiliigasse ja hiljem miks mitte ka meistriliigasse,” ütles Kuhi.

Oodatud on ka tüdrukud

Peale täiskasvanute meeskonna hakkab Levkoi treenima ka kaht noorterühma, kust loodetakse järelkasvu täiskasvanute meeskonda. Levkoi treeningutega saavad liituda poisid ja tüdrukud alates kuuendast klassist. „Olen juhendanud väikseid tüdrukuid ja tipptasemel naisi, nii et neidudel ei maksaks midagi peljata,” julgustas Levkoi. 1.–3. klassiga tegeleb treener Erkki Lass ja 4.–6. klassiga Asko Mänd.

Levkoi esimene tööpäev Haapsalus oli esmaspäeval. „Tulin juba hommikul Haapsallu, et kohtuda siinsete treeneritega ja koostada tunniplaan,” ütles Levkoi Lääne Elule. Teisipäeva õhtul oli juba esimene treening, kus valas higi 17 meest.

Levkoi ütles, et esimestel nädalatel käib ta maakonna koolid läbi ning püüab sealt pikki ja tugevaid noormehi treeninguile meelitada. „Tean, et üks grupp on juba moodustatud, kuid värsket verd on juurde vaja,” ütles Levkoi. Treeningud on vähemalt viis korda nädalas. „Ega eesmärke muud moodi täida,” lausus Levkoi.

Tuttav paik

Levkoi elukoht on Tallinnas, nädala sees hakkab ta aga resideerima Haapsalus. „Elamispind on juba välja vaadatud,” teatas ta.

Levkoi tunnistas, et peasekretäri välja öeldud eesmärgid tunduvad praegu veel utoopilised. „Oleme ikka realistid ja ärme meistriliigast räägime,” ütles Levkoi. Kõigepealt tuleb treeneril kokku panna meeskond ja seejärel hakata ränka tööd tegema. „Minu poolt pole muud kui tuld!” hüüatas ta.

Pakkumus tulla Läänemaale korvpalli arendama tuli talle kahe nädala eest korvpalliliidust. „Võtsin selle rõõmuga vastu, sest Haapsaluga oli side,” ütles Levkoi, kelle vanaema elas Komsomoli tänavas (nüüd Metsa tn). „Aafrika rand ja promenaad on ikka ammusest ajast tuttavad,” nentis ta.

Levkoi leping naiste koondise peatreenerina lõpeb selle aasta lõpus. Seni tuleb treeneril töötada kahel ametipostil.

Jaanus Levkoi

Sündinud 20. märtsil 1950 Tallinnas

1968 lõpetas TSIKi ja 1972 TPedI KKT

1968–1976 töötas korvpallitreenerina Tallinna Keskrajooni LNSKs

1976–2000 oli Eesti spordigümnaasiumi vanemtreener ja 2000. aastast Audentese spordiklubi treener

Asto/Tallinna ja BC Kalevi meeskonna treenerina Eesti meister 1991, 1992, 1994, 1998 ja 2002

Audentese / Löfbergs Lila, Tallinna Livingu ja Eclexi naiskonnaga Eesti meister 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 ja 2013

2008. aastast Eesti naiskonna peatreener

Allikas: Eesti korvpalliliit