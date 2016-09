Ossinovski plaanib teha ettepaneku kehtestada suhkrumaks (2)

BNS

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski soovib kestestada suhkrumaksu. Foto: Arvo Tarmula

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles intervjuus Postimehele, et teeb valitsusele ettepaneku kehtestada suhkrumaks, teatas BNS.

„Teeme sellise ettepaneku. Ma kardan, et partnerid on pigem skeptilised. Hästi – pakkugu siis teisi variante,” ütles Ossinovski vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas suhkrumaks tuleb.

Ta lisas, et sotsiaalministeerium on teinud koos maailma terviseorganisatsiooniga toote maksustamise teaduspõhise analüüsi. „Tulemus on, et seda on mõistlik teha inimeste tervise säästmiseks ja see annab raha,” rääkis Ossinovski.

Tööandjate keskliit teatas mai lõpus, et peaminister Taavi Rõivas lubas kohtumisel liidu liikmetega, et valitsus ei hakka riigieelarvet täitma kaudsete maksudega, nagu suhkru- ja rasvamaks.

Küsimustele vastates ütles Rõivas, et kaudseid makse, nagu rasva- ja suhkrumaks, ei tule. „Terviseedendajad tõstavad seda teemat pidevalt lauale ning ühe võimaliku katteallikana oli suhkrumaks tõesti arutlusel ka riigieelarve koostamisel, kuid see idee sai kohe laualt maha võetud. Valitsusel ei ole mingit plaani kehtestada suhkru- ega rasvamaksu,” ütles Rõivas pressiteate vahendusel.

Sotsiaalministeeriumi juhitud töörühm kaalub aasta alguses valminud toitumise rohelises raamatus muuhulgas lisamaksustada toidugruppi, kuhu kuuluvad näiteks karastusjoogid ja alkohoolsed joogid, või toiduainetes sisalduvaid aineid, nagu näiteks suhkrut ja teatud rasvhappeid.

Samas tuuakse raamatus välja risk, et teatud toitude maksustamisel asendatakse need tooted samalaadse, mitte maksustatud toidu koostisosaga, näiteks maksustatud suhkur asendatakse magusainega.

Töörühm on toonud toidu maksustamisel peamise eesmärgina välja selle, et see on efektiivseim viis suunata toidukäitlejaid vähendama suhkrusisaldust valitud toidugrupis, mis ei ületaks seatud kriteeriumit lisatud suhkrute osas.