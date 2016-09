Läänela korraldab eakatele spordinädala

Kristjan Kosk

Eakate spordinädalat korraldab Läänela juht Ülle Lass. Foto: Arvo Tarmula

Maakonna spordiliit Läänela teeb esmakordselt kooliealiste lastele mõeldud spordinädalaga paralleelselt eakamale põlvkonnale suunatud spordinädala.

Läänela tegevjuht Ülle Lass rõhutas, et ehkki nime järgi jääb mulje, et oodatud on ainult kõrgema ealised, ei vasta see tõele. Iga inimene saab osalemise üle ise otsustada ja kõik huvilised on oodatud.

Elumeetri nime kandev projekt algab 10. ja 11. septembril Uuskalda spordi- ja puhkekülas petankiga. Mängu juhendab Maive Sein.

12. septembril on osalejail aga võimalik kuulata loengut tervislikust toitumisest ja osaleda sisejalgratta treeningul. Loengut peab Pilleriin Täht. Sama päeva õhtul jagab Vanalinna bowlingus näpunäiteid Arvi Nebokat.

Viiel erineval treeningul osalejat premeeritakse meenega. Vähemalt kolmel osalenu osaleb loosiauhindade loosis.

Läänela sai spordinädala korraldamiseks toetust Eesti seeniorspordi ja spordiveteranide liidult. Peale Läänemaa said eakatele mõeldud spordiürituste korraldamiseks toetust Saaremaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Tartumaa.

Spordinädala Elumeeter 2016 kava:

10. -11. september

Petankipäevad Uus-Kalda petankistaadionil (mõlemal päeval algusega kell 10). Juhendaja Maive Sein.

12. september

Bowlingutunnid Haapsalu Vanalinna Bowlingus kell 17-19. Juhendaja Arvi Nebokat.

12. september

Kell 11 Loeng toitumisest ja treenimisest Haapsalu Spordihoones. Loengut peab Pilleriin Täht.

kell 12 eakohane treening Spin + kõhulihaste harjutused. Tutvustatakse teisi treeningstuudio vahendeid. Treeningu viib läbi Pilleriin Täht.

13.-14. september

Pilatese treeningud kell 10.30-12 TerviseStuudios (Lihula mnt 3, 4. korrus). Treeningu viib läbi Anželika Murik.

14. september

Orienteerumiskolmapäevak ja labürintorienteerumine kell 17-19 Vaba tn parklas.

14. september

Treeningstuudio Hantel sisetreening kell 18.15-19.15 Haapsalu Kaubamaja 3. korruse treeningsaalis. Treeningu viib läbi Merike Peek.

16. september

Discgolfi tund (teooria ja praktika) Palivere liikumisradadel kell 18-20. Juhendab Raido Kängsepp.

Osalemiseks on kohustuslik eelregistreerimine Läänela kodulehel.