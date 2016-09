Hanilast läheb presidenti valima Olavi Vainu (1)

Kaie Ilves

Foto: arhiiv

Hanila volikogu otsustas eile õhtul, et saadab presidenti valima volikogu aseesimehe Olavi Vainu (pildil).

Vainu poolt hääletas kuus volikogu liiget kümnest. Volikogu valis oma valijamehe nelja kandidaadi hulgast. Kristi-Carolina Reinmaa (VL Koduvald) sai ühe hääle, Meelis Malk (VL Hanila Kogukond, EKRE) sai kaks häält ja Kalle Vainula (VL Hanila Kogukond) ühe hääle. Valijamehe kandidaadiks esitati ka volikogu esimees Mardo Leiumaa (VL Koduvald), kes ennast taandas.

„Uus ja raske asi. Aus vastus on, et vara öelda,” ütles Vainu vahetult pärast istungit Lääne Elule selle kohta, kelle poolt ta valijameeste kogus hääletab. Vainu lubas kombata volikogu meelsust, mõelda oma peaga ja jälgida ühiskonnas toimuvat. Vainu käis presidenti valimas ka 2006. aastal, mil presidendiks sai teist ametiaega Toomas Hendrik Ilves. Vainu kandidatuuri esitas volikogu liige Helju Viikmann (VL Koduvald).

Vainu (1972) on parteitu. Ta kandideeris volikokku valimisliidus Koduvald. Vainu on lõpetanud põllumajandusakadeemia agronoomina. Ta on olnud Vatla ja Virtsu kooli direktor ning mõlemas õpetaja, praegu on ta keskkonnaagentuuris eluslooduse osakonna spetsialist. Vainu on volikogu liige 1990. aastate lõpust, korra on ta olnud ka volikogu esimees.

1996. ja 2001. aastal käis Hanilast presidenti valimas Kalju Hallik (parteitu).

Peale Hanila on valijamehe määranud ka Noarootsi, kust sõidab presidenti valima volikogu kauaaegne liige Vladimir Belovas (Keskerakond). Täna valivad valijamehe Lihula ja Martna, homme Nõva, Kullamaa ja Lääne-Nigula vald.