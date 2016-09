Välisriikide kaitseatašeed väisasid Lääne malevat

Kristjan Kosk

Välisriikide kaitseatašeed külastasid Kaitseliidu Lääne maletavat. Foto: Kaitseliit

Eile külastasid Eestisse akrediteeritud 14 kaitseatašeed oma iga-aastase sügistuuri raames Kaitseliidu Lääne malevat.

Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur andis külalisele ülevaate Kaitseliidust ja maleva tegevustest. Peale selle tutvusid nad ka Haapsalu piiskopilinnusega.

Lippur lisas, et külaliste tagasiside kuulates jäi kõlama, et Kaitseliit on väga huvitav organisatsioon ja ta on Eesti suguses väikeriigis väga mõistlikult üles ehitatud. Külastuse eesmärk oli tutvustada kaitseatašeedele Eesti riigikaitse ülesehitust ja arengut. Peale selle külastavad nad üksusi üle kogu Eesti.

Lääne maletav väisasid Hiina, Gruusia, USA, Suurbritannia, Holland, Norra, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Valgevene, Jaapan, Horvaatia ja Nigeeria kaitseatašeed.