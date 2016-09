Karilaiu sõnul saab tema lahkumist nõuda vaid Keskerakonna kongress (2)

BNS

Jaanus Karilaid. ARVO TARMULA

Kuigi Keskerakonna ajaleht Kesknädal soovitab erakonna aseesimehel Jaanus Karilaiul aseesimehe kohalt tagasi asutuda, ei kavatse Karilaid seda teha, toonitades, et tema lahkumise vajadust tuleks küsida erakonna kongressilt.

"Erakonna juhatuse esimehe ja aseesimehe mandaadi annab erakonna kongress," ütles Karilaid kolmapäeval BNS-ile. "Kui mind aseesimeheks nimetati, küsiti ju kongressi arvamust ja kongress oli sellega nõus – peaaegu pooltuhat delegaati. Ja kui nüüd keegi soovib mandaati tagasi kutsuda, siis peab seda küsima kongressilt. Nii, et ma saan aru, et Kesknädal siiski soovib kongressi kokkukutsumist."

Kommenteerides viimastel päevadel avalikuks tulnud garantiikirjade skandaali tagamaid viitas Kesknädala toimetaja Urmi Reinde Karilaiu tegevusele, kirjutades muu hulgas, et "selle asemel, et uurida erakonna esimehe või peasekretäri käest, kui kaugel on olud erakonna pikaajalistele koostööpartneritele antud lubaduste lahendamisel, nagu oleks teinud iga normaalne inimene, kellel on ka päriselt mure erakonna finantside pärast, kisuti tühjast tüli üles".

Reinde lisas, et "mõeldes Jaanus Karilaiu viimaste päevade tegevusele, astuksin tema asemel erakonna aseesimehe kohalt tagasi".

Karilaid ütles BNS-ile, et on läbi aegade näinud parteis erinevaid diskussioone näinud ja erakonna kontori reageeringut nendele.

"Kontor on reageerinud kas siis teravamalt või vähem teravamalt. Mina võtan asja väga rahulikult. Lõppkokkuvõttes kellegi määramise erakonna esimeheks, juhatuse liikmeks või aseesimeheks – seda saab teha vaid kongress," sõnas ta. "Mina võtan asja positiivselt ja ei lähe teravasse konfrontatsiooni. Kui tahetakse uusi valikuid, uut juhtkonda, siis tuleb küsida erakonnaliikmete arvamust üldkoosolekul ehk kongressil. Täna on mulle antud mandaat nii juhatusse kui juhtkonda ja ma lähtun mandaadist, see on minu sõnum."

Karilaid närkis end nõustuvat Kesknädala väitega, et käimasolev presidendikampaania on praegu prioriteet. "Ja kõiki muid asju võime klaarida pärast presidendikampaaniat," lisas ta.