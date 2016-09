Haapsalus näeb Soome loodusfotograafia suurkuju eluloonäitust

ERAKOGU

Soome loodusfotograafia grand old man Hannu Hautala (pildil) on oma elutöö vormistanud näituseks ja raamatuks „Metsän poika”. Septembris saab seda vaadata Haapsalu kultuurikeskuses.

Näitusel on 49 suures mõõdus pilti aastaist 1966–2014. Iga aasta on esindatud ühe fotoga.

Et Hautala lemmikobjekt on linnud, siis ongi valiku hulgas enim linnupilte. Mais tähistas vanameister 75. sünnipäeva sama näituse avamisega Narvas. Haapsallu jõudis näitus Matsalu loodusfilmide festivali ja Eesti looduskaitse seltsi koostöös. Näitus jääb avatuks 25. septembrini, siis rändab see edasi Oulusse.

Hannu Hautala tuleb Matsalu loodusfilmide festivali ajal taas Eestisse. 24. septembril esineb ta festivali fotopäeval Lihula mõisas ning 25. septembri hommikupoolikul kohtub fotohuvilistega näituse lõpetamisel Haapsalus.

Heiko Kruusi