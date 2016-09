Reedel algavad 12. nostalgiapäevad. Vaata kava!

Nostalgiapäevad tulevad 12. korda. Arhiiv

Reede, 9. september

● Tootmiskoondis „Vikero” (SEE Teater, Vaba 10)

„Lõpeta töö – 12. nostalgiapäevad on alanud!” kl 20–02 lintmakidisko. Laval Riho Luhter.

Kl 21 nostalgiapäevade ametlik avamine! Pääse 5 €

● Aptek Haapsalu

Plaadimängijate taga nostalgitsevad Peeter Oja ja Mart Juur, Dr. Kristo Allikas

Pääse 5 €



Laupäev, 10. september

Kl 12 Mulla tn ja Lihula mnt kogunemine paraadiks.

Kl 13 paraad peatänavalt piiskopilinnusesse.

● Piiskopilinnus

Päeva juht Juhan Lehepuu.

Laat, täika, VIA Sass, tantsurühm Must Kohvi, slaaviühing Bõlina, duo Lihtsalt Ilusad,naisansambel Mutid Hajevil, laste mängu­programm, Moedemm

● Lossiplatsi parkla

Kl 14.30 autode vigursõit

● Tootmiskoondis „Vikero” (SEE Teater, Vaba 10)

Kl 20–02 temaatiline puhkeõhtu „Külvipidu”.

* VIA „Asendusansambel”, Vol 2

* VIA „Vikeroforell” (IZ-58)

Pääse 7 €

● Haapsalu Vanakino

Kl 20 suur nostalgiadisko. Parimat diskomuusikat mängib Raadio Elmarist tuntud raadiohääl Lauri Hermann.

Pääse 5 €

● Aptek Haapsalu

Nostalgitseb lintmakkide taga doktor Riho Luhter.

Tasuta!

● Lääne maakonna keskraamatu­kogu (Posti 3)

Kl 10–15 raamatulaat

● Lõbusõidud merel mootor­paadiga „Enby”

Kl 11–16 Haapsalu avatud väravate kirbuturg.

Pühapäev, 11. september

● Tootmiskoondis „Vikero” (SEE Teater, Vaba 10)

Kl 12 nostalgiapäevade ametlik lõpetamine.

Kl 15 Oskar Lutsu naljamäng „Kapsapea” 1 vaatuses. Lavastaja Marge Kivi.

Pilet 5 €