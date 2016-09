Lääne-Nigula sai kaevandustasu mitukümmend korda vähem

Kaie Ilves

„Eks ta vähe ebameeldiv ole, aga otse tegemata midagi ei jää,” ütles nigela kaevandustasu kohta Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Urmas Lauri foto

Lääne-Nigula vallas oli augustiks laekunud kohaliku tähtsusega maardlate kaevandustasu veidi üle 5000 euro. Seda on mitukümmend korda vähem kui varasematel aastatel. Mullu laekus aastas 185 000 eurot, tunamullu 157 000 eurot. Et kaevandustasu laekub korra kvartalis, siis pole vallavanem Mikk Lõhmuse sõnul loota, et viimase kvartali väljamakse vähenemise tasa teeb.

Lõhmus ütles, et tänavu tükk maad vähem kruusa kaevandatud.

„Ettevõtjad on öelnud, et kruusa vajadus on olnud väiksem. On olnud vähem suuri tee-ehitusobjekte,” ütles Lõhmus.

Lõhmuse sõnul on kaevandustasu eelarvesse planeeritud nagunii konservatiivselt.

„Eks ta vähe ebameeldiv ole, aga midagi otse tegemata sellepärast ei jää,” ütles Lõhmus.

Valla eelarve kogumaht on viis miljonit eurot. Lääne-Nigulas on kolm kruusakaevandust – Kaopalu, Jaakna ja Keedika.