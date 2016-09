Kuursaal tõmbas hooajale joone alla (2)

Kristjan Kosk

Kuursaali perenaine Margit Välja. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

Haapsalu kuursaal sulges eilsest uksed ja hakkab valmistuma uueks hooajaks.

Kuursaali perenaine Margit Välja ütles, et septembriks on veel üksikud broneeringud, kuid tavakülastajaile on nüüd uksed suletud. Uuesti loodab Välja uksed avada tuleva aasta mais. Talvel ei toimu kuursaalis midagi, sest hoones pole kütet ja maja on külm.

Välja rääkis, et tänavune hooaeg oli mullusest edukam. „Tibusid pole veel kokku loetud, kuid paistab, et oleme kasumis,” ütles Välja. Ta selgitas, et tänavu sai palgatud asjalikum tööjõud, kes töötas efektiivsemalt.

Kliendid eeldavad Välja sõnul kuursaalilt head kultuuriprogrammi ja rikkalikku koogivalikut. „Eks ta selline korraks istumise ja magusa koogi nautimise koht ole,” ütles ta.

Seda, kas uuel aastal võiks kuursaalis mõni oluline muutus aset leida, Välja veel öelda ei osanud.