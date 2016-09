Eestisse saabunud kvoodipagulastest pole keegi riigist lahkunud

BNS

Sõjapõgenikud. Arhiiv

Kui Lätist on lahkunud peaaegu kõik Euroopa Liidu rändekava alusel rahvusvahelise kaitse saanud inimesed, siis Eestisse vastu võetud inimestest ei ole lahkunud keegi.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag kinnitas BNS-ile, et EL-i rändekava alusel Eestisse vastu võetud inimestest keegi lahkunud ei ole.

„Kõigile vastuvõetud inimestele/peredele on määratud tugiisik, neile on tagatud eesti keele õpe ja nad on läbinud kohanemisprogrammi. Tööturule sisenemist toetab töötukassa. Vastuvõetud inimeste seas on suur osa lapsi, kelle seast kõik kooliealised käivad koolis,” ütles Raag.

Läti on rändekava alusel vastu võtnud kokku 69 varjupaigataotlejat, kellest viis said pagulasstaatuse ja 18-le anti täiendav kaitse.

Läti telekanal LTV teatas esmaspäeval, et Euroopa Liidu ümberpaigutamiskava alusel rahvusvahelise kaitse saanud 23 inimesest on Lätist lahkunud 21.

Läti paigutab Euroopa Liidu rändekava aluse riiki saabuvad inimesed esmalt Mucenieki pagulaskeskusesse, kus menetluse korras otsustakse, mis staatuse nad saavad.

Eesti viib menetluse läbi enne, kui inimene riiki saabub. Eestisse saabudes toimetatakse nad kohe edasi neile määratud elupaika.

Esimesed kvoodipõgenikud saabusid Eestisse aprillis, tänaseks on Eesti Euroopa rändekava alusel vastu võtnud 47 inimest.