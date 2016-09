Taavi Rõivase Waterloo (1)

Toimetanud Andrus Karnau

Taavi Rõivas. ARVO TARMULA

Peaminister Taavi Rõivas on seni presidendirallisse sekkunud vähe ja kui, siis pigem tõrksalt, kirjutab portaal Poliitikaguru.

Kaks tugevat ja rahva seas kõige suurema toetusega kandidaati aidanud kogu suve jooksul Reformierakonda rambivalguses hoida ning aidanud seega ka partei toetust tõsta. Eelmisel nädalal näidatud külma närvi läheb peaministril kindlasti ka edaspidi vaja, sest nüüd ei ole enam kuhugi taganeda. Mängulaud on pöördunud. Kui varem ei olnud Reformierakonnal presidendikohta niiväga vaja, siis nüüd on Siim Kallase presidendiks saamine muutunud Rõivase autoriteedi küsimuseks. Nii enda erakonna erinevate tiibade kui teiste erakondade jaoks.

Kuna ta on asunud Reformierakonna asutaja ja auesimehe toetajate ridadesse, ootavad nii Marina Kaljuranna kui ka Siim Kallase fännid just temalt mitte midagi vähemat kui võitu. Seda ka seetõttu, et tegelikult tunnevad mõlemad pooled, et Rõivas on neid justkui lollitanud (lubanud midagi, mida ta pole täitnud, või pidurdanud protsesse, mis on muutnud olukorra keerulisemaks), ning kui Kallas ei võida, tekib mõlemas leeris küsimus, et mille kuradi nimel sai kannatatud.