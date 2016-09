Selver küsis kliendilt üle kümne euro rohkem (1)

Kristjan Kosk

Foto: Arvo Tarmula

Lääne Elu toimetuse poole pöördus proua (nimi toimetusele teada), kellelt küsiti Rannarootsi Selveris üle kümne euro rohkem raha, kui hinnasiltide järgi oleks pidanud.

Proua rääkis, et ostis Selverist kolm toodet, kuid mitte ühegi hind kassas ei vastanud sellele, mis oli märgitud tootele. „Kassas küsiti mult üle 45 euro, kuigi minu arvutuste kohaselt pidi hind jääma 30 euro ringi,” ütles naisterahvas.

Proua jätkas, et pöördus pärast pettuse avastamist infoletti aru pärima. „Lõpuks anti mulle liigselt ära võetud raha tagasi,” ütles ta.

Rannarootsi Selveri juhataja Eleri Tänav selgitas, et kahetsusväärse juhtumi põhjus oli selles, et toodetele oli sooduskampaania hind peale kleebitud, kuid kampaania ise algab alles homme. „Sellest ka segadus kassas,” ütles Tänav. Ta lisas, et vale hinnaga tooted korjatakse riiulitelt ära ja pannakse sinna tagasi homme, kui on sooduskampaania algus. Tänav kinnitas, et ehkki kampaania polnud alanud, sai proua tooted sooduskampaania hinnaga.

Tänav selgitas, et olukorda, kus hind tootel ja kassas ei klapi, tuleb ikka ette, eriti kampaaniate alguspäevil. „Oleme alati väga tänulikult kui kliendid meid hinnaerinevusest informeerivad,” ütles ta.