Nostalgiapäevade vanasõidukite paraad algab laupäeva keskpäeval

Toimetanud Andrus Karnau

Mullused nostalgiapäevad. ARVO TARMULA

9 -11. septembril toimuvatel nostalgiapäevadel jagub erinevaid üritusi üle terve linna.

Nostalgiapäevade põhipäev on laupäev, 10. september. Korraldajate teatel algab kogunemine endisaegsete sõidukite paraadiks kell 12 Mulla tänaval, paraadi algus on kell 13. Paraad liigub mööda peatänavat piiskopilinnusesse, kus seatakse üles väljanäitus. Sõidukite vahel toimub Lossiplatsil humoorikas vigursõidu võistlus. Igal aastal kogunevad auto-motoklubid ja eraomanduses olevate endisaegsete sõidukite omanikud „eputama“ oma lemmikutega. Olgu selleks siis sõiduauto, jalgratas, traktor või mõni teine sõiduk.

Nostalgiapäevad on septembri teisel nädalavahetusel, sest lapsed on juba kooli viidud, aga suvelõhn on veel hinges. Keegi ei taha suve lõppedes koheselt „saba maha lõigata“.

Korraldajad teatasid, et nostalgiat nimetavad nad lihtsalt möödanikuks. „Me ei sea esikohale punalippudega lehvitamisi ega poliitlilisi eelistusi. Pole midagi parata, kuid ka see periood kuulub möödanikku. Olulisemaks on paljudel esimene koolipäev, esimene armastus, esimene auto, esimesed kõpskingad või uisud ja palju muud, mida meenutada,” teatasid korraldajad.

Nostalgiapäevad olid esimest korda 2005.