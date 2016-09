Läänemaa esindus läheb maanteeameti peadirektori jutule (3)

Lemmi Kann

Lääne maavanem Neeme Suur tahab täpselt teada, mis Haapsalu liiklusregistribüroost saab. Foto: arhiiv

Homme lõunal kohtuvad Lääne maavanem Neeme Suur, ühistranspordi vaneminspektor Alar Tõnisson, LOVL esindaja ja Koit Klimberg omanimelisest autokoolist maanteeameti peadirektor Priit Saukiga.

„Küsisin maanteeametist infot Haapsalu büroo kohta – kui palju teenuseid nad osutavad, kui palju riigilõivu teenivad jms,“ selgitas Suur.

Vastust nendele küsimustele maanteeamet alles koostab. „Aga nad pakkusid kohe välja aja kohtumiseks, mille ma ka muidugi tänuga vastu võtsin. Vastust päringule ootan sellegipoolest,“ ütles Suur.

Läänemaa delegatsiooni külaskäik maanteeametisse on kantud ameti reformist, mis kaotab mitmed bürood. Suur rääkis, et Läänemaa oma on olnud lahtioleku mõttes pisut erandlik büroo. „Meie liiklusregistribüroo on käinud ka Hiiumaal teenuseid osutamas. Ehk siis olukorda, et mõnel päeval mõnda toimingut teha ei saa, kuna mehed on Hiiumaal, me juba tunneme ja saame hakkama,“ seletas Suur.

Küll aga muudaks olukord, kus Haapsalus ei oleks võimalik eksameid vastu võtta, oluliselt autokoolide ja ka sõiduõppe olukorda. „Autokool on kool, mida käiakse muu elu – kas kooli või töö kõrvalt. Kui Haapsalus enam eksamit ei sõideta, nihkub ka õppesõit sinna keskkonda, kus eksamit vastu võetakse. Maanteeameti kava eksamite koondamiseks suurtesse keskustesse on küllaltki radikaalne ja mõjutab otseselt riigi pakutavate teenuste kättesaadavust maakonnas,“ rõhutas Suur.

Maanteeamet teatas suve hakul, et tulevast aastast ei saa Haapsalus anda enam sõidueksamit, sest amet soovib, et eksameid antakse pingelise liiklusega linnades.