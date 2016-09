Kuidas läänemaalased oma laupäevi veedavad: internetis surfates

Toimetas Lemmi Kann

Foto. arhiiv

Läänemaalased on netis surfamises üllatuslikult kõige aktiivsemad laupäeviti, mil tarbitava interneti maht tõuseb võrreldes teiste nädalapäevadega ligi kaks korda, selgub Läänemaa mobiilse interneti kasutamise analüüsist.

Teine huvitav tendents on, et tööpäevadel kasutatakse internetti kogu päeva jooksul ühtlaselt suures mahus, teistes maakondades on aktiivsem interneti kasutamine aga koondunud selgelt teatud kellaaegade vahemik, ütles Tele2 tootedirektor Katrin Aron. Siiski käiakse ülejäänud päevast veidi rohkem internetis õhtul kella 20-22 vahel.

„Õhtu on kodudes reeglina kõige rahulikum periood enne magamaminekut, mil õhtusöök saab on söödud ja perekeskis jutud räägitud. Niisiis võetakse aega, et vaadata internetis filme või videoid, sooritada makseid, vaadata ringi sotsiaalmeedias, saata e-kirju ja otsida netist praktilist informatsiooni, mida päeva jooksul pole olnud aega teha,“ selgitas Aron.

Kui kõigil teistel päevadel on internetikasutus Läänemaal püsivalt kõrge, siis hüppeliselt tõuseb netis surfamine laupäeviti.

„Kella 12 ja 15 vahel tõuseb internetis kasutatud andmemaht võrreldes päeva keskmisega kaks korda,“ ütles Aron ning lisas, et sellist tendentsi pole Tele2 märganud üheski teises maakonnas.

Kõigi Eesti maakondade lõikes on läänemaalased siiski pigem keskmisest veidi tagasihoidlikumad internetiskäijad. Kogu tarbitavast internetimahust kasutavad läänemaalased 4G võrgus ning veerand 3G-s, täpselt sama on tarbitava 3G ja 4G interneti osakaal ka Eestis keskmiselt.

Läänemaa kõige aktiivsemalt kasutatav tugijaam asub Haapsalus, seda läbib nädalas 1,3 terabaiti andmesideliiklust.