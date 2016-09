Karilaid: Keskerakond vajab erakorralist kongressi, esimeheks võiks kandideerida Jüri Ratas

Refereerinud Kristjan Kosk

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Delfile, et eilne koosolek reklaamiärimees Paavo Pettaile antud garantiikirjade osas ei toonud vajalikke vastuseid. Erakonda vajalike muutuste toomiseks võiks tema hinnangul toimuda erakorraline kongress, mille käigus võiks erakonna esimeheks kandideerida Jüri Ratas

Mis puudutab kokku peaaegu 700 000 euro peale välja antud kahte garantiikirja, siis on Karilaiu sõnul positiivne see, et Keskerakonna esimees Edgar Savisaar tõi garantiikirjade arutamiseks mõeldud koosoleku päev varasemaks ja info saadi nii kiiremini kätte.

„Juhtimisprobleem tuleb peatselt ära lahendada. Kui erakonna peasekretär või juhatuse liige läheb garantiisid andma, siis peab tal olema juhatuse volitus,” rääkis Karilaid. Nii ei saa, et vaid 2-3 inimest teavad võetud finantskohustusest ja juhatus ei kuule sellest mitu aastat mitte midagi.

