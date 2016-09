Juhtkiri: illegaalid ehitusobjektil

Kui politsei ja maksuamet seda ei kinnitaks, siis ei usukski, et see tõsi on. Kortermaja ehitusel töötas Haapsalus 11 illegaali, tööviisata ukrainlast. Kolmel neist polnud mingit luba ette näidata, kaheksal oli Poola tööluba.

Kogu selle juhtumi krooniks oli tõsiasi, et peale nende oli ehitusel veel neli töölist, kes said palka mustalt. Vähemalt töötamise registrisse polnud neid kantud. Ukrainlased, kes tulnud Eestisse Poola tööviisaga, on probleemiks ka teistel elualadel. Poola kaudu renditööjõuna tulles ei pea neile maksma Eesti alampalka. Nii et sellist tööjõudu tarvitades saab ehitusfirma mitmekordse võidu.

Kui tööjõud on odavam, annab see ettevõttele konkurentsieelise. Viimane omakorda annab suurema kasumi.

Sadama tänava kortermaja, mida Ukraina illegaalid ehitasid, on reklaamitud luksusliku elupaigana. Kui luksuslik see elupaik enam on, kui selle on määrinud tõsiasi, et ehitusmeestele maksti mustalt?

Esiteks tähendab mustalt maksmine, et riigikassal jääb tulu saamata. Selle tõttu on riigikassast pakutav haridus või arstiabi kehvem. Teiseks tähendab must palk, et meestel pole loota haigusraha ega vanaduses pensioni. Kolmandaks tähendab välismaalt tulnud võõrtööjõu kuritarvitamine, et Eesti tööandja suhtub neisse kui alamklassi. Kellessegi, kellesse võib suhtuda halvemini kui kaasmaalastesse.

Sadama tänava kortermaja arendavad lugupeetud ärimehed Veiko Tishler ja Aarto Eipre. Ehitajaks on hea mainega Restor, mille juhatuse esimees ja suuromanik on ettevõtja Arsi Kook. Nad võivad küll kinnitada, et ei teadnud toimunust midagi, aga nende maine on sellest hoolimata määritud. Teadmatus ei vabasta vastutusest. Kui tahta ehitada midagi kallist ja luksuslikku, ei saa seda teha töömeeste pensioniraha ja inimväärikuse arvel.