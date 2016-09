Haapsalu volikogu hakkab valijameest valima

Kaie Ilves

Perearst Helle Saarsoo lubab anda hääle Mailis Repsile. ARVO TARMULA

Haapsalu võimalikud valijamehed 24. septembri presidendivalimistel on Helle Saarsoo, Kalju Aigro ja Raimond Lunjev.

Linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon tegi neljapäeval Reformierakonna fraktsioonile ettepaneku nimetada valijameheks Haapsalu perearst, volikogu sotsiaal- ja õiguskomisjoni liige Helle Saarsoo (Keskerakond). „Igati väärikas kandidaat. Usaldusväärsus on märksõna,” ütles Keskerakonna aseesimees ja Läänemaa piirkonna juht Jaanus Karilaid.

Helle Saarsood toetab ka linnapea Urmas Sukles. „Saarsoo oleks päris mõistlik valik. Arst, sotsiaal- ja õiguskomisjoni esimees ja – naistel parem vaist õigeid valikuid teha.”

Saarsoo ise on valmis minema ja ütles, et enim meeldiks talle presidendina Mailis Reps. „Olen temaga kohtunud. Tema tõekspidamised meeldivad mulle. Teeb, mida räägib, kasvõi iibe tõstmise koha pealt, sest tal on viis last,” ütles Saarsoo. „Siim Kallas on sümpaatne ja tark, aga kui ridade vahelt lugeda, siis kaldub vaekauss Repsi poole.” Juunis ütles Saarsoo Lääne Elule, et kaaluks Marina Kaljuranna, Siim Kallase ja Allar Jõksi vahel. Toona Saarsoo rõhutas, et see on isiklik, mitte erakondlik seisukoht. Repsist võimaliku tulevase presidendina toona veel ei räägitud.

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat „Haapsalu naabrimehe ja läänlasena” soovitaks tõsiselt kaaluda linnavolikogu aseesimehe Kalju Aigro (Reformierakond) kandidatuuri. „Volikogu vanim liige ja volikogu liige 1996. aastast,” põhjendas Nebokat. „Võiks ju eeldada, et valijameheks saab keegi juhtkonnast, kel on ka piisav mandaat valimaks Eestile parim president.”

20 aastat linnavolikogus olnud Aigrot toetab ka Reformierakonna Läänemaa piirkonna juht Lauri Luik. „Kuna valijamehe osas Haapsalu koalitsioonil eraldi kokkulepet pole, oleks õiglane ja loogiline, et valijameheks saab suurima mandaadiga erakonna esindaja, näiteks Kalju Aigro,” ütles Luik. Reformierakonnal on Haapsalu volikogus kaheksa, Keskerakonnal kuus, IRLil viis ja SDE-l kaks kohta.

Luige sõnul on Siim Kallase šansid Läänemaa valijameestelt hääli saada head.

Aigro ise ütles, et väga ta presidenti valima minna ei tahaks, sest teda kui valijameest ootaksid siis ees kokkusaamised ja vestlused kõikide kandidaatidega. Kui Aigro käis 2001. aastal presidenti valimas, siis midagi sellist tema sõnul ei kaasnenud. Reformierakondlasena tunnistas Aigro, et pole kindel, kas erakond ikka on kõik õigesti teinud Kallase koha pealt Aigro vekslit välja ei andnud, pigem ootab ta, et tuleks uusi kandidaate. „Olen mõelnud, miks ei ole Vabaerakond üles seadnud Jüri Raidla (õigusteadlane ja riigitegelane – toim) kandidatuuri,” ütles Aigro.

Lääne Elule teadaolevalt on linnavolikogus juttu olnud ka Raimond Lunevi (parteitu, kandideeris IRLi nimekirjas) võimalikust kandidatuurist ja Lunev on oma nõusoleku andnud. Lunevi sõnul on tugevad kõik kolm presidendikandidaati. „Kuna ma aga esindan volikogu, siis tuleb teistega nõu pidada, kelle poolt hääletada,” ütles Lunev. Oma sõnul hoolega debatte jälginud, kiitis Lunjev eriti viimase, läinud pühapäevase debati järel Allar Jõksi ja Mailis Repsi. „Ükskõik kumb neist saab. vahet pole,” ütles Lunev. „Kallas jälle on nii vana kala, et ujub alati välja. Kui presidendiks saab Kallas, ei kaota Eesti midagi.”

Haapsalu opositsiooni liider Merle Mäesalu (IRL) ühtegi võimaliku valijamehe nime välja ei öelnud. „Muidugi tahaksime, et meil oleks oma esindaja valijamehena väljas, aga tuleb kaaluda, kui suured on tema šansid valituks saada,” ütles Mäesalu. Ta ei välistanud, et toetatakse koalitsiooni kandidaati. „Kui on kirjutamata reegel, et saadetakse volikogu esimees, siis see on meie jaoks argument,” ütles Mäesalu. Haapsalu linnavolikogu esimees Andreas Rahuvarm.

Volikogu koguneb valijameest valima reedel, 16. septembril.