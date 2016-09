Eesti Päevaleht: imeravim Cellfood on väävelhappe ja kraanivee segu (1)

Toimetas Lemmi Kann

Foto: Cellfood.com

Eesti Päevalehe palvel Tartu ülikoolis valminud analüüs paljastas, et toidulisand Cellfood on puhas pettus. Veterinaar- ja toiduamet pole üle kuu aja kestnud menetluse jooksul Cellfoodi analüüsimiseni jõudnud. Tartu ülikooli keemialabori analüüs tõestas aga, et Cellfoodi tilgad ei ole midagi muud kui väävelhappe ja kraanivee segu.

Ühtegi pakendil lubatud mineraali see segu ei sisalda, kirjutab Eesti Päevaleht.

Lisaks ühele tuntud sportlasele lasid samal pettusel ennast lolliks teha ka veterinaar- ja toiduamet, end öko- ja maheteadlikeks pidavad kauplused ning tagatippu karjakaupa kergeusklikke eestlasi, kes endale ökopoest kalli raha eest happesegu ostsid.

Happesegu on toidulisandi nimetuse all endiselt müügil ja seda on ostnud kuni 1200 inimest.