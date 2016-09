ALDE: Eesti turismisektor peaks vaatama rohkem Lääne poole

Lemmi Kann

Euroopa Liidu Regioonide Komitee ALDE esimene asepresident Agnès Durdu soovitab nii Haapsalu kui ka kogu Eesti turismisektoril pöörata oma pilk rohkem ELi suunas.

Haapsalu Kultuurikeskuses algas täna Euroopa Liidu Regioonide Komitee ALDE fraktsiooni seminar: "Eakatesõbralik turism- Eesti – Soome kogemus", millest võtab osa 20 komitee liiget Suurbritanniast, Sloveeniast, Prantsusmaalt, Leedust, Lätist, Luxemburgist, Belgiast, Eestist ja Iirimaalt.

Seminari peakorraldaja, Haapsalu linnapea, Regioonide Komitee liikme, Urmas Suklese sõnul on seminari teema väga aktuaalne ning eakate turismi soosimine ja arendamine annab suuri võimalusi, eriti turismi madalhooaegadel majandust arendada.

Seminari üheks ajendiks on üha vananev Euroopa, mis tähendab, et eakamate inimeste arv suureneb ja seeläbi ka eakamate turistide arv. Nendest arvestatav osa on just spaaturistid, kes tahavad ka terviseteenuseid. Eesti turismi seisu tutvustavate ettekannetega esinesid riigikogu majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi, TÜ Pärnu kolledži turismimajanduse lektor, turismiosakonna juhataja Heli Müristaja ja Eesti spaaliidu tegevjuht Aire Toffer.

„Ma arvan, et Haapsalul läheb hästi ja mul on väga kahju, et Lääne pool Euroopas seda ei teata. Nagu me siin täna ka kuulsime, et turism siin keskendunud Soome ja Venemaa klientuurile. Ma arvan, et te peaksite kindlasti keskenduma rohkem Euroopa Liidu läänepoolsele osale, et nemad oskaksid ka siia tulla. Ma arvan, et me peaksime siia, Eestisse tulema, sest ka meil on teilt palju õppida,“ ütles ALDE esimene asepresident Agnès Durdu.

Doreen Huddart, ALDE liige Ühendkuningriigist rõhutas oma ettekandes, et paljud spaad teevad ühe vea – nad tahavad kõnetada kõiki vanusegruppe, mis tähendab, et kõigi jaoks jääb midagi puudu. „Kõige nõudlikumad ja pirtsakamad on just seeniorid!“ ütles Huddart, kes keskendus oma ettekandes transpordi- ja logistikaküsimustele turismiäris. Ta selgitas, et vanemate inimeste jaoks paketti kokku pannes tuleb mõelda selle peale, et neile tuleb kokku panna info, kus midagi toimub, kus see koht asub ning kuidas ja kui kiiresti sinna jõuab. „Kui ta seda infot ei saa, saab ta pahaseks.“

Mitte vähe oluline pole see, et väga tihti koosneb spaapakett erinevatest protseduuridest ja hommiku-, lõuna- ja õhtusöögist ning eeldatakse, et sellest piisab. „Aga inimestel peab pakkuma mingeid tegevusi ka!“ ütles Huddart, viidates sellele, et eakas inimene ei tähenda automaatselt seda, et talle piisab lihtsalt jalutuskäikudest ja televiisorist.

„Võite kindel olla – kui eakas inimene ei ole teenusega rahul, siis suure tõenäosusega jõuab see info internetti, lehte, uudistesse, televisiooni,“ rääkis Huddart, kes on ise aastakümneid töötanud medõena.

"Eestis on teema eriti päevakohane, sest 2017 aastal suurendatakse majutusasutuse käibemaksu 5 % võrra ning tuleb otsida võimalusi, kuidas hoolimata sellisest suurest riigi poolt pandavast ebamõistlikust koormisest majandusharule, ellu jääda ja ka edasi areneda," ütles Sukles.

Haapsalus toimuva seminari käigus tutvustatakse külalistele ka Haapsalu linna panustamist turismi arengusse Lääne-Eestis ning EL rahade kasutamist turismisektori arendamiseks.

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu konsultatiivorgan, mis koosneb kohalike omavalitsuste volikogu esimeeste, linnapeade ja regioonide esindajatest. Regioonide Komitee peaülesandeks on kindlustada kohalike ja regionaalsete omavalitsuste tegelik esindatus Euroopa Liidus. Eestile kuulub EL Regioonide Komitees 6 kohta.

