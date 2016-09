Vehkleja Carmen Lii Targamaa võitis Peterburis kolmanda koha

Kristjan Kosk

Carmen Lii Targamaa (paremal). Foto: Helen-Nelis Naukas

Vehklemisklubi En Garde noor epeevehkleja Carmen Lii Targamaa võitis laupäeval Peterburis peetud kõrgetasemelisel kadettide vehklemisturniiril kolmanda koha.

Targamaa võitis kõik matšid kuni poolfinaalini, kus tuli tunnistada hilisema võitja venelanna Milen Bavuge 15:11 paremust.

Turniiril osales 174 võistlejat.

Treener Helen Nelis-Naukas selgitas, et tegemist on igaaastase turniiriga ja nõnda kõrgele kohale pole juba ammu keegi meie vehklejaist jõudnud. „Viimati kerkis seal poodiumile Katrina Lehis seitse aastat tagasi,” ütles Nelis-Naukas.

Samal ajal Tartus peetud C- vanuseklassi „Tartu Lootuse” turniiri võitis 13aastane Henrik Priimägi (En Garde). Finaalis alistas ta Erik Tobiase (SBSK Draakon) 15:14.

Nelis-Naukas kiitis Priimäe töötahet. „Ta tuli alles eelmisel aastal trenni ja tegi tohutu arenguhüppe, sest ta pole puudnud mitte üheltki treeningult,” selgitas Nelis-Naukas. Ta vaatab internetist tihti vehklemismatše ja teab kõiki täiskasvanud vehklejaid. „Täielik hull, heas môttes,” iseloomustas Nelis-Naukas. Ta lisas, et Priimäe kasuks räägib tõsiasi, et ta on 13aastasena juba 185 sentimeetri pikkune.

Ingemar Germ (En Garde) oli kaheksas.

Võistkond kooseisus Priimägi, Germ ja Oliver Laasik said Tartus teise koha. Finaal kaotati 30:45 SBSK Draakonile.

Tüdrukute hulgas võitis Anne-Mai Melles torgetega 15:14 Vanessa Beri. „Vanessa on olümpiavõitja Svetlana Tsirkova lapselaps,” täpsustas Nelis-Naukas. Madli Palk sai turniiril kolmanda koha. Poolfinaalis tuli kaotust just finaali pääsenud Berilt.