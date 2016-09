Vasalemmas võeti kokku rallisprindi hooaeg (1)

Toimetanud Kaire Reiljan

Marko Kukuskin võtis oma klassis nii Vasalemma võistluse kui ka hooaja. Foto Margus Kirs

Laupäeval toimunud Lyoness Vasalemma rahvasprindil jõudsid läänlased neljas võistlusklassis poodiumikohale.

Tänavusel viimasel sprindivõistlusel oli kümnes võistlusklassis stardijoonel 84 autot. Läänlastel, keda oli seitsmes võistlusklassis stardis 16, läks väga hästi. Oma võistlusklassi kõigis voorudes olid võitmatud Marko Kukuškin ja Kalle Kruusma.

V60+ klassis olid hooaja parimad selged juba enne võistlust, kuid siiski käis võidusõit viimase etapi viimaste meetriteni. Taaskord oli võidukas Toomas Lemberg, Hillar Kruusma ja Väino Tõkke ees ning samas järjestuses oli ka hooaja kokkuvõttes.

J-16 klassis esindasid läänlasi Jako Allika ja Cärolyn Soidla. Jakol tuli sõit sellel etapil hästi välja ja Vasalemmast tulemuseks teine koht. Aasta kokkuvõttes saavutas ta tubli 3. koha.

14aastane Cärolyn Soidla oli oma debüüthooajal stardis uue autoga, mis on erinevalt eelmisest VAZ 2105-st ,VW Golf ja esiveoline. Reedel sai ta autot proovida ja esimene võistlus oli kohe Vasalemma rajal, mis vigu ei andesta. Sõiduga jäi Cärolin igati rahule ja vigu ei teinud. Tüdruk oli võistlusel küll viimane, kuid hooaja kokkuvõttes tuli poistega rinda pistes igati tubli 9. koht 13 võistleja seast Lääne regiooni arvestuses. Kõige rohkem head meelt tegi aga noorukesele Cärolynile see, et ta oli kiirem nii mõnestki kogenumast sõitjast.

J-18 klassis, kus võistleb esimest hooaega Ranno Kristmann, oli stardis 7 sõitjat. Risto sai Vasalemmas 6. koha, kuigi esimeses voorus sõitis ta välja isegi 4. koha. Hooaja kokkuvõtteks oli Kristmann tosina võistleja seas 10..

2WD-v klassis oli stardijoonel kaks läänlast: Rauno Ollemaa ja Reio Lõhmus. Lõhmusele oli see esimene võistlus. Rauno Ollemaa sõitis päev läbi stabiilselt ja sai kõigis voorudes kolmanda aja, kuid lõpetas võistluse 4. koha ja hooaja 43 võistleja seas 7. kohaga. Reio Lõhmus oli Vasalemmas küll viimane, kuid sai kuhjaga kogemusi ja kokkuvõtteks 26. koha.

2WD-s klassis oli palju kaalul, sest nii meie mees Marko Kukuškin kui ka konkurent Andrek Põllumäel oli EALi sarjas võrdne summa ja Vasalemma võistluse võtja oli ka hooaja parim. Kukuškin ei jätnud midagi juhuse hooleks, vormistades võistluse võidu kahe esimese vooruga ja läks kolmandasse vooru lustima, võites ka selle. Talle kuulus 1. koht ka aasta kokkuvõttes.

Teisel läänlasel Valmar Gildenil purunes auto ja nii ei saanudki ta võistluselt tulemust. Hooaja kokkuvõttes sai ta 44 võistleja seas 5. koha.

4WD klassis oli stardis ka Kaido Saul, kes sel aastal on olnud hädas tehnikaga. 11 sõitja seas tuli tubli 8. koht.

SU klassis oli stardis 12 sõitjat, kellest 5 läänlast. Sõit tõotas tulla pingeline, sest viimasel kahel võistlusel oli pidurdamatusse hoogu sattunud hooaja keskel tehnilist ebaõnne kogenud varasem SU klassi liider Kalle Kruusma. Tal oli õrn lootus sarjavõit veel enda kasuks pöörata. Kui eelmistel võistlustel vormistas ta võidu kahe vooruga, siis nii läks ka seekord ja viimasesse, kolmandasse vooru sai ta vabalt lustima minna.

Esimeses voorus kaotas Kruusmale 19 sajandik sekundiga Egert Jakobi, kes teises voorus oli viies. Nii jäi Jakobil Raplamaa mehe Aivo Täpsiga jagada 2. ja 3. Koht. Vasalemma esikolmik seega Kruusma, Jakobi ja Täpsi. Eri sarjade kokkuvõttes jagunesid aga esikolmiku kohad ära Egert Jakobi, Kalle Kruusma ja Aivo Täpsi vahel.

Jonar Ilves ja Stern Ilves, kes osalenud üksikutel võistlustel, olid vastavalt 5. ja 7. ning Bruno Jakobi 10.

Kalle Kruusma

Tulemused:

Lyoness Vasalemma rahvasprint 2016 II:

Lääne regioon MV 2016:

Helmet Palmi mälestusvõistused 2016:

SU karikavõistlused 2016:

Videomaterjali:

Pildimaterjali: