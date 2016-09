Läänemaa koolid arvudes (1)

Haapsalu linna algkool remontis suvel ära saali. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaal läks tänavu kooli 2809 õpilast. Esimesse klassi läks 258 last.

Lihula gümnaasium

Õpilasi 1. kl 22

kokku 235

Õpetajaid 35

Uus õpetaja: Triin Leever, eesti keel ja kirjandus

Suvel remonditi kunstiklass, söökla, spordisaali põrand, uus elektrikilp

„Kooli teevad eriliseks paindlikkus (palju valikaineid rahvatantsust meediani) ja õpilassõbralikkus.”

Direktor Janar Sõber

Metsküla algkool

Õpilasi 1. kl 5

kokku 19

Õpetajaid 5

Suvel lakiti põrandaid ja värviti aknad.

„Kool on väike ja armas. Tubli ka.” Direktor Pille Kaisel

Virtsu kool

Õpilasi 1. kl 1

kokku 62

Õpetajaid 17

Uus direktor: Stanislav Nemeržitski

Suvel remonditi käsitööklass ja korrastati majaümbrust

„Kooli teeb eriliseks ühtehoidev meeskond, tahe koos tegutseda, üksteisega arvestada, ja IT-lembus.”

Direktori kt Airi Aavik

Vatla kool

Õpilasi 1. kl 2

kokku 11

Õpetajaid 6

„Kooli teeb eriliseks õhkkond: vana mõisahoone, hea aura, rahulik.” Direktor Helju Viikmann

Kõmsi kool

Õpilasi 1. kl 2

kokku 21

Õpetajaid 6

Suvel valmis lasteaia mänguväljak.

„Kogukonnakool. Kooli ja lasteaia tegemistesse on kaasatud lapsevanemaid, tugev kogukonna tugi.” Direktor Pille Saatmäe

Haapsalu linna algkool

Õpilasi 1. kl 53

kokku 290

Õpetajaid 36

Uus õpetaja: Merle Roos, klassiõpetaja

Suvel remonditi kooli saal.

„Kooli eripära on koostöö, kindlustunne ja see, et oleme avatud.” Direktor Malle Õiglas

Haapsalu põhikool

Õpilasi 1. kl 52

kokku 555

Õpetajaid 57

Suvel remonditi 1. klasside ruumid.

„Oleme erilised juba sellepärast, et meil on nii suur kool. See on kindlasti teistmoodi kui väike.”

Direktor Anne Mahoni

Läänemaa ühisgümnaasium

Õpilasi 10. kl 97

kokku 259

Õpetajaid 23

Uued õpetaja: Varje Sild, vene keel

Liisi Karydi kunstiõpetus

Suvel tehti väikest värvimistööd ja parandati mõni viga, mis oli kapitaalremondi järel välja tulnud.

„Meie kool on mõnus õppimise kool. Siin saab õppida kõike, mida tahad – nii õppeaineid ja eluks vajalikku.”

Direktor Leidi Schmidt

Nikolai kool

Õpilasi 1. kl 3

kokku 70

Õpetajaid 21

Uued õpetajad: Jelena Dubrovskaja, vene keel

Natalja Mertsalova, inglise keel

„Kooli eripära on laste emakeel. Meie lapsevanemad on oma keele tõttu Eesti ühiskonnast eraldatud, aga koolis liigume koos lastega sinnapoole, et olla kõige keskel.”

Direktor Aive Saadjärv

Haapsalu täiskasvanute gümnaasium

Õpilasi – uusi 10-20

kokku 60-70

Õpetajaid 14

„Meie eripära on see, et meil õpivad täiskasvanud inimesed.”

Direktor Vladimir Padama

Vormsi kool

Õpilasi 1. kl – 5

kokku 27

Õpetajaid 14

„Meie eripära on individuaalne lähenemine ja distantsõpe. 27 õpilasest kuus õpivad veebi kaudu. Nemad ei ela Vormsis.”

Direktor Age Hälvin

Kullamaa keskkool

Õpilasi 1. kl – 12

kokku 133

Õpetajaid 22

Suvel värviti klassiruumide seinu.

„Kooli teeb eriliseks motmekülgne kultuuriprogramm.”

Direktor Meelis Välis

Noarootsi kool

Õpilasi 1. kl – 4

kokku 83

Õpetajaid 19

Uued õpetajad: Annika Tiko, klassiõpetaja

Aaron Lee Baum, inglise keel

Suvel lihviti ja lakiti põrandad, uue põrandakatte sai võimla.

„Kooli teeb eriliseks see, et meie kooli on teretulnud õpilased, kellel on teistes koolides tekkinud konfliktid või probleemid, mis takistavad tavapärast õpet.”

Direktor Veikko Kõrv

Noarootsi gümnaasium

Õpilasi 10. kl 66

kokku 157

Õpetajaid 19

Uus õpetaja: Annika Tiko, hiina keel ja kultuur

Suvel lihviti ja lakiti põrandaid ja pesti vaibad puhtaks. Koolis on komme, et õpilased käivad sokkides.

„Koolis on heal tasemel rootsi keele ja põhjamaade kultuuri õpe. Meil on õpilasi üle Eesti ja kõik elavad õpilaskodus.”

Direktor Laine Belovas

Martna põhikool

Õpilasi 1. kl 5

kokku 47

Õpetajaid 12

„Kooli teeb eriliseks see, et huviringides saab õppida informaatikat ja robootikat.”

Direktor Tiit Aedmäe

Nõva kool

Õpilasi 1. kl 1

kokku 18

Õpetajaid 10

Suvel kontrolliti üle elektrisüsteem.

„Õpilastele antakse süvendatud loodusharidust ja lähenetakse individuaalselt, sest koolipere on väike ja tähelepanu jagub igaühele.”

Direktor Virve Tauts

Taebla gümnaasium

Õpilasi 1. kl 7

kokku 149

Uus õpetaja: Maarja Pajula, loodusõpetus

Suvel lakiti põrandaid. Et hoone lammutatakse maha, pole mõtet remontida.

„Kooli eriliseks tõsiasi, et viimast aastat ollakse gümnaasium. See tähendab, et koolis on 1.-9. ja 12. Klass. Peale selle saab kooli kõrvalt harrastata peotantsu.”

Direktor Jaanus Mägi

Palivere kool

Õpilasi 1. kl 9

kokku 71

Õpetajaid 15

Suvel remonditi fuajee ja mõni klassiruum, lakiti põrandad, ehitati söökla ventilatsioon.

„Kooli teevad eriliseks rõõmsa silmavaatega õpilased ja kompetentsed õpetajad.” Direktor Tõnis Peikel

Oru kool

Õpilasi 1. kl – 16

kokku 121

Õpetajaid 20

Uued õpetajad: Aime Arst, eesti keel ja kirjandus

Mari Vahter, klassiõpetaja

Suvel värviti pisut koolimaja.

„Ega me pea peal seisa ega trummi löö, et lastele meeldida, aga eesmärk on anda igaühele haridust tema võimete ja huvide järgi ehk huvidest lähtuvalt.”

Direktor Andres Kampmann

Risti kool

Õpilasi 1. kl 6

kokku 55

Õpetajaid 15

Uus direktor Tiina Puusalu

Suvel remonditi üks trepikoda, parandati trepp, värviti ja plaaditi.

„Kooli teevad eriliseks erilised inimesed, head ja rõõmsad, toredad lapsed ja õpetajad.”

Endine direktor Argo Roos

Uuemõisa algkool

Õpilasi 1. kl 32

kokku 143

Õpetajaid 16

Uued õpetajad: Everin Häggblom, klassiõpetaja

Silvia Ladva, kehaline kasvatus

Annika Rouhiainen, psühholoog

Suvel paigaldati tuletõkkeuksed, õpetajate tuba ehitati ümber klassiruumiks.

„Kool on uuendusmeelne, julge katsetama õppetöös nutiseadmeid. Meil on ka digitund, kus emad-isad tutvuvad lastega koos mõne rakendustega.”

Direktor Maia Tohver

Ridala kool

Õpilasi 1. kl 10

kokku 106

Õpetajaid 17

Suvel lihviti ja vahatati põrandad. Kooli heas seisukorra, mistõttu muud remonti polnud vaja.

„Koolis saavad õppida ka erivajadustega ja lihtsustatud õppekava järgi õppivad lapsed. Koolis tegutseb kunstistuudio ja keraamikaring.”

Direktor Milve Viigand

