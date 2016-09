Toomas Vallimäe astus EKREsse (1)

Kaie Ilves

Toomas Vallimäe. Foto: Arvo Tarmula

Ridala volikogu liige, kunagine esimees Toomas Vallimäe astus mais Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmeks.

„EKRE põhimõtted langevad minu omadega kokku,” ütles Vallimäe. Vallimäe ütles, et jagab EKRE seisukohta, et haldusreformi elluviimine senisel moel ei ole õige, samuti erakonna pere- ja pagulaspoliitikat. „Suurriigid on pagulastega hädas, aga meil ütlevad juhtivad parteid, et kõik on hästi. Peaks ikkagi mõtlema, keda vastu võtta ja kuidas, sest on ohtlikke inimesi, aga ka neid, kes on päriselt hädas. Hädalisi peab aitama,” ütles Vallimäe.

Vallimäe on varem kuulunud erakonda Eesti Kristlikud Demokraadid (1998–2014). Vallimäe kuulus erakonda selle pankrotistumiseni ja ütles, et kristlik maailmavaade on talle omane ka praegu. Vallimäe on paarkümmend aastat juhtinud Samaaria Eesti Misjoni Haapsalu turvakodu.

EKRE Läänemaa piirkonna juhi Hardi Rehkalti sõnul kuulub EKRE piirkonnaorganisatsiooni paarsada liiget. Suvel lisandus kümmekond.