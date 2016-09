Nõva rahvas kardab, et volikogu ikkagi ei võta nende häält kuulda (5)

Kristjan Kosk

Margus Ollema (vasakul), kardab, et hoolimata küsitluse tulemusest otsustab volikogu liitumise Harjumaa kasuks. Foto: Kristjan Kosk

Täna Nõva koolis peetud rahvakoosolekul oli tunda hirmu, et Nõva volikogu ei arvesta liitumisläbirääkimiste jätkamise osas rahva arvamust.

Nõva korraldab tuleval nädalal küsitluse, milles küsitakse, kas kohalikud elanikud toetavad liitumist Lääne-Nigulaga või Harjumaale loodava Lääne-Harjumaa suurvallaga.

Nõva päästekomando päästja Margus Ollema kardab, et olenemata küsitluse tulemustest valib volikogu ikkagi Harjumaaga liitumise. Ollema ise pooldab liitumist aga Lääne-Nigulaga. Ta selgitas, Nõval on palju pensionäre, kellele pole selgitatud, et Harjumaal lähevad oluliselt kallimaks maamaks ja autokindlustus. Peale selle muretses Ollema arstiteenise kättesaadavuse üle. „Lääne-Nigulaga ühinemise puhul saavad inimesed käia arstil Haapsalus, kuid Harjumaaga liitumise korral peavad minema kaugele Tallinnasse,” ütles Ollema.

Muret, et Nõva valla elanike arvamust kuulda ei võeta, peegeldus teistegi sõnavõttudest.

Rahvakoosolekul osalenud pärisid, et miks küsitlust üldse tarvis on, kui enamuse sooviga volikogu arvestama ei pea. Selle peale teatas Nõva vallavolikogu esimees Peeter Kallas, et volikogu liikmed Virve Tauts, Marjana Hiie, Ülle Kübersepp ja tema annavad sõna, et kuulavad rahva häält ja hääletavad volikogu istungil just nii nagu soovib rahva enamus. Volikogu istung, kus otsustakse kumma seltskonnaga Nõva ühinemisläbirääkimisi jätkab, peetakse 30. septembril. Nõva volikogu on seitsme liikmeline.

Lääne maavanem Neeme Suur rõhutas, et volikogu liikmeil on moraalne kohustus rahva häält kuulda võtta. „Selle küsitlusega on teil võimalik oma hääl volikogule kuuldavaks teha,” ütles Suur.

Rannaküla elanik Inge Teslikova ütles Lääne Elule, et tema soovib liitumist Harjumaaga. „Peaasi, et vee hind langeks,” põhjendas Teslikova. Praegu maksab ta oma sõnul kuupmeetri eest üle 5 euro. Ühistranspordi muutused Teslikovat ei häiri, sest tema liikleb autoga.

