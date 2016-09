Nõva lükkab haldusreformi otsuse rahva õlgadele

Kristjan Kosk

Nõva vallavanem Deiw Rahumägi. Foto: Arvo Tarmula

Nõva vallavalitsus korraldab rahvaküsitluse, milles küsib, kas Nõva peaks jätkama ühinemisläbirääkimisi Lääne-Nigulaga või Harjumaale moodustuva suurvallaga.

Lääne-Nigulal on praegu pooleli ühinemisläbirääkimised Nõva, Kullamaa, Noarootsi ja Martna vallaga. Harjumaal peavad kõnelusi Paldiski linn, Vasalemma, Keila ja Padise vald.

„Küsimustikus on kaks ei/jah-küsimust. Üks küsib, kas jätkata liitumisrääkimisi Lääne-Nigulaga, ja teine Loode-Harjumaa omavalitsustega,” lausus Nõva vallavanem Deiw Rahumägi.

Rahvaküsitluse vajadust põhjendas Rahumägi asjaoluga, et volikogu soovib kuulda Nõva valla elanike arvamust. Küsitluses osalevad kõik Nõva valda registreeritud elanikud, kel on vanust 16 ja rohkem. Postkasti jõuavad kirjad 7. septembril. Vallavalitsus ootab küsitluslehti tagasi hiljemalt 15. septembriks. Küsitluslehe võib tuua vallamajja või saata kirjaga kaasas olevas ümbrikus tagasi. Ümbrikul on postmark kaasas.

Rahumägi ootab tagasisidet vähemalt 150 küsitletult. Nõva vallas on 372 elanikku. „Ei oska ennustada, kummale poole võiks tulemus kalduda,” lausus vallavanem.

Rahumägi arvas, et rahvas annab hääle pigem emotsioonidele tuginedes. Pole vahet, kummaga liitume, bussiga saab ikka Haapsallu sõita ja lapsed saavad endiselt käia Noarootsi või Oru koolis. Alles jääb ka Nõva kool. Küsimus on pigem selles, kas kodanik tahab end liigitada harjumaalaseks või läänemaalaseks, arutles Rahumägi.

Volikogul aga ei ole kohustust rahvaküsitluse tulemusi arvesse võtta. „Rahvaküsitlus ja volikogu otsus pole omavahel seadusega seotud,” selgitas Rahumägi. Seega võib juhtuda, et volikogu võtab rahvaarvamuse lihtsalt teadmiseks, kuid otsustab ikkagi risti vastupidi.

Nõva vallavolikogu aseesimees Tarmo Heinleht rääkis, et kui ta enda mätta otsast vaatab, meeldiks talle pigem olla Harjumaa kui Läänemaa ääremaa. Otsuse, kas liitumisläbirääkimisi jätkatakse Lääne-Nigula või Loode-Harjumaa omavalitsustega, langetab volikogu oma järgmisel istungil, mis peetakse 30. septembril.

Juba enne rahvaküsitlust korraldab vald kaks rahvakoosolekut, kus jagavad vallavanem ja volikogu esimees Peeter Kallas infot ning vastavad küsimustele haldusreformi teemal. Üks rahvakoosolek tuleb Nõva koolis 3. septembril kell 10 ja teine Variku rahvamajas kell 14.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et Nõval on otsuse langetamiseks vähe aega. „Kui asi peaks venima oktoobrisse või lausa novembrisse, läheb kiireks,” lausus Lõhmus. Lääne-Nigulal on praegu liitumisläbirääkimised pooleli ka Kullamaa, Martna ja Noarootsi vallaga. Nemadki pole oma otsustega Nõvast eespool. „Septembris on viimane aeg, mil kõik vallad saaksid oma sisemised kõhklused selgeks mõelda,” ütles Lõhmus.

Pelgalt ühinemistoetuse järgi oleks Nõval kasulikum liituda Harjumaaga. Rahumägi andmeil toetaks siis riik ainuüksi Nõva valda 300 000 euroga. Lääne-Nigulaga ühinedes saaks Nõva 50 000 eurot vähem.