Riik suleb Koluvere hooldekodu, Lihula saab uue hooldekodu

Andrus Karnau

Koluvere hooldekodu. ARVO TARMULA

Riigifirma AS Hoolekandeteenused teatas, et suleb Koluvere hooldekodu 2018. aasta lõupuks.

Samuti teatas ettevõte, et sotsiaalministeerium rahastab uue 30-kohalise hooldekodu ehitust Lihulasse.

Koluvere hooldekodu sulgemine on üks osa suurest projektist, millega ehitatakse uued hooldekodud umbes 1400 erivajadustega inimestele. Uusi kodusid on plaanis rajada erinevatesse kohtadesse üle kogu Eesti – suurtesse linnadesse nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu; väiksematesse nagu Maardu, Rapla ja Keila; aga ka päris väikestesse kohtadesse nagu Audru, Veriora ja Lihula – kokku enam kui 20-sse asukohta.

Nii tekib inimestel võimalus saada teenust oma kodule võimalikult lähedal ning need erivajadusega inimesed, kes täna elavad oma kodukohast kaugel, saavad lõpuks sinna tagasi pöörduda. AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno rõhutas, et väga oluline komponent uute kodude rajamisel on ka kodanikuks olemise ideoloogia.

"Miks peab inimene, kui tal tekib vajadus teise inimese toe järele, liikuma ära oma kodust ja lähedaste juurest ning leppima eluga ebaloomulikus olukorras? Kas me ise sooviksime, et meie laps või mõni teine lähedane ei saaks teisiti abi, kui et ta viiakse näiteks Saaremaale ja paigutatakse asutusse, kus on 370 inimest?" märkis Lanno.