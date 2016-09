Rannarootsi lihatööstus tasus veeseaduse rikkumise eest saadud trahvi

BNS

Rannarootsi lihatööstuses toodetakse mitmesuguseid vorstikesi. Foto: Arvo Tarmula

Rannarootsi lihatööstus on vee-erikasutusnõuete rikkumise eest määratud trahvi tasunud ja ettevõte valmistab ette puhastusseadmete renoveerimist, teatas BNS

„Vee-erikasutusnõuete rikkumise eest määratud trahv on tasutud, otsust edasi ei kaevatud,” ütles reedel BNS-ile keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul. Inspektsioon trahvis ettevõttet seetõttu, et väljuva heitvee saasteainete kontsentratsioon oli lubatust suurem.

Tuul ei öelnud täpset trahvisummat, vaid märkis, et veeseaduse järgi on selle rikkumise eest juriidilisele isikule ette nähtud rahatrahv kuni 2000 eurot. „Antud juhul piirduti poolega maksimumsummast,” lisas Tuul.

„Mis puutub puhastusseadmete renoveerimistöödesse, siis võib öelda, et praegu kulgeb asi plaanipäraselt. Ettevõttel on sõlmitud tarneleping puhastusseadmete hankimiseks ja järgmise nädala jooksul sõlmitakse ka ehitusleping. Seejärel lepitakse ehitajaga kokku juba täpsem ajagraafik,” rääkis Tuul.

Rannarootsi Lihatööstus AS-i juhatuse liige Silver Kaur on BNS-ile öelnud, et puhastusseadmete renoveerimine läheb maksma suurusjärgus 300 000 eurot.

Ajaleht Lääne Elu kirjutas tänavu märtsis, et keskkonnainspektsioon on alustanud Rannarootsi lihatööstuse vastu haldusmenetlust, sest viimane on aastaid rikkunud reovee puhastamise norme ja kui tööstus ei suuda reostust normi piiridesse vähendada, võib keskkonnaamet lihatööstuse tootmise peatada.